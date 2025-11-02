Die Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen auch das fünfte Saisonspiel in Erfurt und sind Tabellenführer ohne Satzverlust.

Vier Tage nach dem glanzvollen 3:0-Heimsieg im ersten Härtetest gegen den Dresdner SC haben die Volleyball-Frauen von Allianz MTV Stuttgart auch die Auswärtshürde bei Schwarz-Weiß Erfurt locker genommen. Nach nur 68 Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter in der Erfurter Riethsporthalle erneut mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:12) durch und bleibt nach dem fünften Sieg im fünften Saisonspiel ohne Punkt- und Satzverlust Tabellenführer. Der Vorsprung vergrößerte sich sogar noch, da der härteste Verfolger Schwerin beim Dresdner SC mit 2:3 unterlag.

 

„Die Mannschaft war nach der langen Busfahrt von Beginn an fokussiert“, zeigte sich Coach Bitter mit dem Auftritt seiner Mannschaft überaus zufrieden. Denn von Beginn an setzte Allianz MTV die Erfurterinnen mit starken Aufschlägen unter Druck. Nach einem 0:3 konnte Erfurt zunächst noch zum 5:5 ausgleichen, doch dann sorgte Lucia Varela mit einer starken Aufschlagserie für einen vorentscheidenden 14:6-Vorsprung.

Nur zu Beginn des zweiten Satzes hatte Stuttgart kleinere Probleme und lag mit 7:11 im Rückstand. „Da haben wir in der Abwehr etwas wild agiert und ein paar Fehler zu viel gemacht“, monierte Coach Bitter, der dann aber die passende Reaktion seiner Mannschaft sah: Diesmal war es Melani Shaffmaster, die das Team mit starken Aufschlägen zurück ins Spiel und am Ende zu sieben Satzbällen führte. Der dritte Durchgang war dann eine Machtdemonstration der Gäste, die nach einem 8:1-Start leichtes Spiel hatten. Diesmal stach Außenangreiferin Mikala Mogensen mit einigen starken Aktionen hervor, Coach Bitter konnte fast allen Spielerinnen aus dem Kader Einsatzzeit geben.