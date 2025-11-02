Die Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen auch das fünfte Saisonspiel in Erfurt und sind Tabellenführer ohne Satzverlust.

Henning Maak 02.11.2025 - 19:38 Uhr

Vier Tage nach dem glanzvollen 3:0-Heimsieg im ersten Härtetest gegen den Dresdner SC haben die Volleyball-Frauen von Allianz MTV Stuttgart auch die Auswärtshürde bei Schwarz-Weiß Erfurt locker genommen. Nach nur 68 Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter in der Erfurter Riethsporthalle erneut mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:12) durch und bleibt nach dem fünften Sieg im fünften Saisonspiel ohne Punkt- und Satzverlust Tabellenführer. Der Vorsprung vergrößerte sich sogar noch, da der härteste Verfolger Schwerin beim Dresdner SC mit 2:3 unterlag.