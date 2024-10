Die Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen gegen den VC Wiesbaden auch das dritte Bundesligaspiel glatt mit 3:0. Dennoch ist der Trainer nicht ganz zufrieden.

Henning Maak 06.10.2024 - 14:17 Uhr

Auch in der vergangenen Saison stand das Gastspiel des VC Wiesbaden in der Stuttgarter Scharrena sehr früh auf dem Plan der Volleyball-Bundesliga. Bereits am ersten Spieltag waren die Hessinnen im Oktober 2023 zu Gast und lieferten dem Topteam Allianz MTV Stuttgart, bei dem Trainer Konstantin Bitter erst drei Tage zuvor dem kompletten Kader im Training hatte, einen großen Kampf. Erst in der Verlängerung des fünften Satzes entschieden die Stuttgarterinnen die Partie ganz knapp für sich.