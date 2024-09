Stuttgarts Volleyballerinnen haben zum Bundesliga-Auftakt keine Mühe, Aufsteiger Erfurt in nur 54 Minuten mit 3:0 zu besiegen.

Henning Maak 29.09.2024 - 14:17 Uhr

Wenige Minuten nach dem Spiel machte sich das aufrechte Häuflein der Fans von Schwarz-Weiß Erfurt in der Scharrena mit „Erfurt, Erfurt“-Rufen noch einmal bemerkbar. Doch auch ihnen war klar, dass ihre Mannschaft, die in der vergangenen Saison in der zweiten Bundesliga 24 Siege in 24 Spielen gefeiert hatte, in der ersten Partie nach der Rückkehr ins Oberhaus nur ein Spielball für das runderneuerte Team von Allianz MTV Stuttgart war.