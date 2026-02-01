Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart feiern mit einem 3:0 gegen den Tabellenachten SW Erfurt den 15. Sieg im 15. Saisonspiel.

Der 15. Saisonsieg der Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart, der 13. zudem ohne Satzverlust, durch das 3:0 (25:15, 25:19, 25:18) gegen Schwarz-Weiß Erfurt ist am Samstagabend in der Scharrena nur ein kurzes Intermezzo gewesen. Die Blicke waren schon auf das Rückspiel in der Zwischenrunde des CEV-Pokals gegen Galatasaray Istanbul am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) gerichtet, wo Allianz MTV in der heimischen Scharrena mit der Unterstützung des lautstarken Publikums eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen versucht. „Das war unser schlechtestes Saisonspiel“, räumte Kapitänin Antonia Stautz selbstkritisch ein, und Mittelblockerin Anna Koulberg ergänzte: „Schade, dass wir das ausgerechnet auf europäischer Ebene gezeigt haben“.

 

Trainer Konstantin Bitter hatte nach dem Hinspiel am vergangenen Dienstag eine Reaktion von seinem Team gefordert und zumindest vom in nur 63 Minuten erspielten Ergebnis her auch bekommen. „In den ersten beiden Sätzen hatten wir eine gute Kontrolle und eine Angriffseffizienz vom mehr als 50 Prozent. Im dritten Satz sind wir etwas unpräzise geworden“, lautete seine Analyse. In guter Verfassung präsentierte sich Lydia Grote, die mit 18 Punkten herausragte. Geschont wurde Pia Kästner, auf die Bitter für Mittwoch aber hofft.