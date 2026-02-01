Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart feiern mit einem 3:0 gegen den Tabellenachten SW Erfurt den 15. Sieg im 15. Saisonspiel.

Henning Maak 01.02.2026 - 14:12 Uhr

Der 15. Saisonsieg der Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart, der 13. zudem ohne Satzverlust, durch das 3:0 (25:15, 25:19, 25:18) gegen Schwarz-Weiß Erfurt ist am Samstagabend in der Scharrena nur ein kurzes Intermezzo gewesen. Die Blicke waren schon auf das Rückspiel in der Zwischenrunde des CEV-Pokals gegen Galatasaray Istanbul am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) gerichtet, wo Allianz MTV in der heimischen Scharrena mit der Unterstützung des lautstarken Publikums eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen versucht. „Das war unser schlechtestes Saisonspiel“, räumte Kapitänin Antonia Stautz selbstkritisch ein, und Mittelblockerin Anna Koulberg ergänzte: „Schade, dass wir das ausgerechnet auf europäischer Ebene gezeigt haben“.