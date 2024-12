Die Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen das letzte Spiel des Jahres gegen den VfB Suhl glatt mit 3:0 – Charlotte Krenicky führt Allianz MTV zum Sieg.

Joachim Klumpp 29.12.2024 - 13:07 Uhr

Es war alles angerichtet für den letzten Bundesliga-Auftritt der Stuttgarter Volleyballerinnen in diesem Jahr: eine ausverkaufte Scharrena in ausgelassener Stimmung, zu der auch eine erkleckliche Fan-Kolonie aus Suhl gehörte, die ihre Mannschaft mit Trommeln und einem Megafon lautstark unterstützte. Und am Ende stimmte auch das Ergebnis – zumindest aus Stuttgarter Sicht: Glatt mit 3:0 (25:14, 25:17, 26:24) bezwang Allianz MTV die Gäste aus Thüringen nach nur 76 Minuten und untermauerte damit den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Dresden schrumpfte sogar von fünf auf zwei Zähler, da die Konkurrentinnen das Gipfeltreffen gegen den SSC Palmberg Schwerin in eigener Halle überraschend deutlich mit 0:3 verloren.