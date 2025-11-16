Die Stuttgarter Volleyballerinnen bezwingen im ersten schwäbischen Bundesliga-Derby die Blaubären Flacht mit 3:0.

Auf dem Feld war es eine klare Angelegenheit, doch auf den Rängen hielten die rund 300 mitgereisten Flachter Fans stimmlich mit den Allianz-Anhängern unter den 2122 Besuchern in der fast ausverkauften Scharrena problemlos mit. Sie feierten ihre Mannschaft, obwohl die Partie nach nur 60 Minuten Spielzeit zu Ende war und Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 (25:8, 25:12, 25:18) im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg ohne Satzverlust geschafft hatte und damit seine makellose Bilanz wahrte.

 

Es war ein Duell zwischen David und Goliath. Allianz-Coach Konstantin Bitter bot gegen den Aufsteiger seine nominell stärkste Formation auf. „Bis zu den Spielen gegen den VfB Suhl und einem möglichen Pokal-Halbfinale Anfang Dezember ist nicht mehr viel Zeit, um unseren Spielrhythmus zu finden“, erklärte der Stuttgarter Trainer dies.

Schnell zog Allianz MTV die Partie auf seine Seite, da die Gäste mit ihrer Nervosität zu kämpfen hatten. Aufschlagserien von Melani Shaffmaster und Lucia Varela, gegen die die Blaubären kein Mittel fanden, sorgten früh für eine deutliche Führung Stuttgarts. Zudem boten die Gastgeberinnen in den ersten beiden Sätzen eine „brutal gute Blockabwehr“ (Bitter). Nur im dritten Durchgang verloren die Gastgeberinnen den Fokus anfangs ein wenig, sodass Flacht den Satz bis zum 11:8 offen halten konnte. Symptomatischerweise war es dann ein Netzfehler, mit dem die Gäste Stuttgart den Matchball schenkten. Pauline Martin glänzte mit 21 Zählern für Allianz MTV.