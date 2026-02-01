Ungeheurer Jubel in der Bärenhöhle: Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht schlägt den VC Wiesbaden mit 3:1 und feiert den ersten Heimsieg in der deutschen Eliteliga.

Die Bärenhöhle in Weissach bebte am Sonntagabend: Die Binder Blaubären TSV Flacht hatten in der Volleyball-Bundesliga den VC Wiesbaden mit 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:19) besiegt und damit vor ekstatischen Fans den historischen ersten Heimsieg in der höchsten deutschen Spielklasse eingefahren. „Am Anfang war es haarig“, sagte Trainer Manuel Hartmann, „aber wir sind immer besser ins Spielgekommen und haben eine sehr gute Leistung hingelegt.“

Im ersten Satz wachte der Aufsteiger erst Mitte des Durchganges auf, doch beim Stand von 17:18 zog das Team aus Wiesbaden davon und sicherte sich den Satz mit 25:21. Doch in der Folge übernahmen die Blaubären das Kommando in der erneut mit 433 Zuschauern ausverkauften Heckengäusporthalle. Mit 7:0 startete das Team um Kapitänin Frauke Neuhaus, am Ende wurde es zwar noch einmal eng, nachdem die Gäste auf 20:22 herangekommen waren, doch die beherzt aufspielenden Flachter Frauen retteten den Vorsprung zum 25:23 ins Ziel.

Große Freude über den nicht unbedingt erwarteten Erfolg bei Manager Michael Kaiser (2. v. re.) und Trainer Manuel Hartmann (re.) Foto: Andreas Gorr

In Satz drei blieb es ebenfalls lange eng, doch nach drei vergebenen Satzbällen stand das 2:1 für den TSV fest. Durchgang Nummer vier war weitgehend fest in der Hand der Gastgeberinnen, nach 98 Minuten Spielzeit verwandelte Hanne Binkau, die zur wertvollsten Spielerin der Blaubären gewählt wurde, den Matchball zum 3:1-Erfolg.

„Wir sind der erste Aufsteiger, der ein arriviertes Team der Bundesliga geschlagen hat“, freute sich Trainer Hartmann. Die Blaubären haben mit nunmehr sechs Punkten die Rote Laterne an ETV Hamburg weitergereicht.