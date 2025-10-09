Volleyball Bundesliga Blaubären aus Flacht wollen die Gegner ärgern
Die Binder Blaubären des TSV Flacht starten in Erfurt in ihre erste Bundesliga-Saison – auch für Trainer Manuel Hartmann ist die spezielle Situation beim Aufsteiger neu.
Am Samstag (18.30 Uhr) beginnt für die Binder Blaubären des TSV Flacht die neue Zeitrechnung: Der Aufsteiger feiert Bundesliga-Premiere im Spiel bei Schwarz-Weiß Erfurt. Der neue Cheftrainer Manuel Hartmann sieht sein Team gut gerüstet, erkennt aber noch Verbesserungspotenzial.