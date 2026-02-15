Volleyball Bundesliga Blaubären-Coach kritisiert: 28 Fehler sind zu viele
Volleyball-Bundesligist Binder Blaubären TSV Flacht unterliegt beim SCC Palmberg Schwerin mit 0:3 – Trainer Manuel Hartmann sieht Negatives wie auch Positives.
Für Manuel Hartmann war die Reise nach Schwerin ein Kurztrip in die Vergangenheit – zwischen 2016 und 2018 war der heute 39-Jährige Co-Trainer des SSC Palmberg Schwerin. Sein damaliger Chef Felix Koslowski ist noch immer beim norddeutschen Club in Amt und Würden, und er feierte den erwartet souveränen 3:0(25:12, 25:12, 25:19)-Erfolg über die Binder Blaubären TSV Flacht.