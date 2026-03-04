 
Volleyball Bundesliga Blaubären: Das Duell der Aufsteiger wird im Kopf entschieden

1
Schon in der Zweiten Liga Pro trafen die Blaubären (hi.) mehrfach auf die Skurios Volleys Borken – meist hatte das Team aus dem Münsterland das bessere Ende für sich. Foto: Andreas Gorr

Wer wird der beste Erstliga-Neuling: Zum letzten Heimspiel der Saison empfangen die Bundesliga-Volleyballerinnen des TSV Flacht Mitaufsteiger Skurios Volleys Borken.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Es könnte an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Heckengäusporthalle zum inoffiziellen Finale der Bundesliga-Aufsteiger kommen: Die Binder Blaubären TSV Flacht empfangen die Skurios Volleys aus Borken – und sollte Borken nicht die Heimpartie am Mittwochabend gegen SW Erfurt gewinnen (Spiel bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), haben beide Mannschaften sieben Punkte auf ihrem Konto. Ergo: Der Sieger der Begegnung in der Bärenhöhle ist der beste der drei Aufsteiger.

 

„Wir haben unser Saisonziel nun nicht massiv nach oben geschraubt“, bemerkt Blaubären-Coach Manuel Hartmann zurückhaltend, „aber Borken ist ein Gegner in unserer Reichweite.“ Soll heißen: Selbst bei einer Niederlage würde der TSV Flacht seine erste Spielzeit im Volleyball-Oberhaus nicht gänzlich neu bewerten. Aber ein Sieg im letzten Heimspiel der Saison würde der Runde schon ein Sahnehäubchen verpassen.

Mit Mut und Selbstvertrauen zum Erfolg

Der Coach rechnet damit, dass der Showdown der Aufsteiger auch im Kopf entschieden wird. Die Blaubären sind in mancher Partie, bei der sie sich Punkte ausgerechnet hatten, mental verhalten aufgetreten und haben klar verloren, weil Mut und Selbstvertrauen gefehlt haben. „Wenn wir an uns glauben, dann erreichen wir ein gutes Niveau“, beschreibt Hartmann die psychische Voraussetzung und hofft, dass er in der Vorbereitung die richtigen Worte gefunden hat.

Das Trainerteam der Blaubären: Chefcoach Manuel Hartmann mit den Co-Trainern Nico Reinecke und Jonathan Zuber (v. li.) – im Hintergrund Manager Michael Kaiser. Foto: Andreas Gorr

„Es kann passieren, dass gleich zu Beginn eines Spiels ein paar Dinge schief laufen“, sagt der 39-Jährige, „dann beginnt das Kopfkino der Spielerinnen. Leider sind wir mental noch nicht so stabil.“ Die positive Denkweise (Mindset) mag nicht kalkulierbar sein, der körperliche Einsatz der Spielerinnen dagegen, der habe bei den allermeisten Spielen gestimmt. „Wenn wir beides liefern“, sagt Hartmann, „dann können wir das Spiel gewinnen.“ Für die Fans in der erneut bereits ausverkauften Halle wäre das jedenfalls ein großartiger Saisonabschluss.

