Volleyball Bundesliga Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga
Die Volleyballerinnen des TSV Flacht verlieren ihre Heimpremiere in der Bundesliga gegen den USC Münster mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann benennt die Defizite.
Die historische Wegmarke in der Geschichte des TSV Flacht war nach knapp 80 Minuten abgeschritten: Die Volleyballerinnen der Binder Blaubären hatten ihre erste Heimpartie in der Bundesliga gespielt – und waren dem USC Münster in 64 Minuten Spielzeit beim 0:3 (14:25, 15:25, 20:25) deutlich unterlegen.