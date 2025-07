Auftakt in Thüringen für die Binder Blaubären des TSV Flacht in der Bundesliga: Der Aufsteiger tritt bei seiner Liga-Premiere am 11. Oktober (18.30 Uhr) bei Schwarz-Weiß Erfurt an. Im ersten Heimspiel in der Bärenhöhle in Weissach wird am Mittwoch, den 15. Oktober (19.30 Uhr), der USC Münster zu Gast sein.