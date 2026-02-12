Volleyball Bundesliga Blaubären Flacht opfern einen Urlaubstag fürs Auswärtsspiel
Volleyball-Bundesligist TSV Flacht muss an diesem Freitag (18 Uhr) beim SSC Palmberg Schwerin ran – der Termin stößt bei den Blaubären nicht auf Gegenliebe.
770 Kilometer sind es von Flacht nach Schwerin. Dass die Partie der Binder Blaubären in Mecklenburg-Vorpommern auf Freitag fällt, nimmt Trainer Manuel Hartmann wohl oder übel hin. Für die berufstätigen Spielerinnen führt das zu einer Konsequenz – ihnen geht ein Urlaubstag verloren.