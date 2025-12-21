Volleyball Bundesliga Blaubären kommen in Borken mächtig unter die Räder
Volleyball-Bundesligist TSV Flacht unterliegt bei den Skurios Volleys Borken sang- und klanglos mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann ist danach ziemlich ernüchtert.
„Es ist nicht so gelaufen wie geplant“, steht in englischen Worten auf den Instagram-Eintrag der Binder Blaubären aus Flacht als knappes Resumée zum Auswärts-Auftritt in Borken. Eine etwas geschönte Aussage. Mit 0:3 (19:25, 18:25. 25:27) waren die Gäste aus dem Heckengäu im Münsterland hoffnungslos untergegangen wie ein Tretboot in einem Tropensturm.