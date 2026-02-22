Volleyball Bundesliga Blaubären von der Hölle in den Himmel und zurück
Volleyball-Bundesligist Binder Blaubären TSV Flacht zeigt sein gesamtes Repertoire und verliert vor ausverkauftem Haus unnötig gegen Mitaufsteiger ETV Hamburg mit 2:3.
Die kuriose Serie setzte sich fort: Wenn die Binder Blaubären des TSV Flacht auf den ETV Hamburg in einem Liga-Spiel treffen, gewinnt stets das Team der Gäste. Am Samstag wäre der Auswärtssegen beinahe erloschen – die Blaubären hatten einen Matchball, doch Roxana Vogel servierte den Aufschlag ins Netz. Und wenige Minuten danach nutzen die Hamburgerinnen ihren zweiten Matchball, der TSV war 2:3 (15:25, 21:25, 25:23, 25:20, 15:17) geschlagen.