Volleyball-Bundesliga Das neue Leben von Kim Renkema

1
Steht weiterhin voll im Fokus: Kim Renkema. Foto: Baumann

Die Ex-Sportchefin von Allianz MTV Stuttgart ist seit 1. Mai Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga. Erste Vermarktungserfolge gab es, die Herausforderung aber bleibt groß.

Zwölf Jahre lang war die Scharrena das Wohnzimmer von Kim Renkema, zunächst als Spielerin, dann als Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart. Nun kehrte sie erstmals als Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga (VBL) in die gute Stube zurück, um das Pokalhalbfinale gegen den SSC Schwerin zu beobachten. Sie hat viele alte Bekannte getroffen, Hände geschüttelt, nette Gespräche geführt. Heimelige Gefühle kamen trotzdem nicht auf. „Es war schön“, sagt Kim Renkema, „aber auch speziell.“ Weil es Erinnerungen gibt, die immer bleiben werden.

 

2024 gewann Allianz MTV Stuttgart das Triple. Ein halbes Jahr später, als die Vertragsverlängerung anstand, kam es erst zum Verwürfnis und dann zur vorzeitigen Freistellung von Kim Renkema. Seit 1. Mai ist sie Geschäftsführerin der VBL. „Heute habe ich ein professionelles Verhältnis zu den Verantwortlichen in Stuttgart“, sagt sie, und auch der Abstand zum Team sei stetig größer geworden: „Ich habe genug Distanz gewonnen, um sagen zu können, dass dies nicht mehr meine Mannschaft ist, sondern eine Mannschaft wie jede andere.“

Kim Renkema wünscht sich Spannung

Die herausragende sportliche Entwicklung des Bundesliga-Tabellenführers und Pokalfinalisten, der in elf Spielen noch keinen Satz verloren hat, sieht Kim Renkema deshalb aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zum einen lobt sie die Arbeit des MTV („Stuttgart macht einen super Job, hat den Umbruch gut hinbekommen“), andererseits wünscht sie sich als VBL-Funktionärin einen spannenden Wettbewerb – auch an der Spitze. „Bei den Männern haben wir dies geschafft, nachdem das Team aus Berlin jahrelang dominiert hat. Zuletzt gab es eine mega Entwicklung in vielen Clubs und in den Barock Volleys Ludwigsburg einen tollen Aufsteiger“, sagt Kim Renkema, „bei den Frauen hatten wir die Dominanz eines Vereins noch nicht. Wir müssen mal abwarten, wie es am Ende der Saison aussieht.“ Zu tun gibt es auch so genug.

Kim Renkema zu Besuch in ihrem früheren Wohnzimmer, der Stuttgarter Scharrena. Foto: Baumann

Kim Renkema (38) ist bei der VBL für die Bereiche Sport, Marketing, Vertrieb und Events zuständig, ihr Geschäftsführer-Kollege Daniel Sattler (49) für Organisation, Finanzen und Personal. Über die Zusammenarbeit schwärmen beide. „Wir haben klare Vorstellungen von dem, was wir tun. Das passt“, sagt Daniel Sattler, „Kim Renkema ist ein großer Gewinn für die Volleyball-Bundesliga.“ Was sich auch an Zahlen ablesen lässt.

Kim Renkema findet Partner aus ihrer Region

15 neue Sponsoren haben Kim Renkema und ihr Team seit Mai akquiriert. Das bringt der VBL nicht nur ein Image- und Aufmerksamkeitsplus ein, sondern auch eine mittlere sechsstellige Summe. Ein Coup ist die Zusammenarbeit mit der Spardabank, welche die Nachwuchsarbeit fördert, die Stuttgarter Firma Webix entwickelt für die VBL ein Manager-Spiel. Beide Unternehmen sind auch bei Allianz MTV Stuttgart stark engagiert, weshalb sich natürlich die Frage stellt, ob sich der Liga-Verband und einer seiner wichtigsten Vereine womöglich ins Gehege kommen. „Die meisten neuen Partner stammen aus meiner Region, das ist logisch“, sagt Kim Renkema, die mit ihrer Familie weiterhin in Esslingen wohnt, „schließlich versucht jeder Vertriebler zunächst, sein Netzwerk zu nutzen. Doch gleichzeitig ist klar, dass dies nicht zu Lasten von Allianz MTV Stuttgart gehen darf.“

Über die ersten Erfolge von Kim Renkema, die zudem einen Namensgeber für das Pokalfinale gefunden hat, freuen sich auch die Clubs. „Es muss deutlich mehr Geld von außen in unser System kommen“, sagt Kaweh Niroomand (73) von den BR Volleys, der erfolgreichste Manager im deutschen Volleyball, „die VBL hat in Kim Renkema eine unheimlich rührige neue Geschäftsführerin, die in wenigen Monaten schon sehr viel erreicht hat – auch wenn das derzeit nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkt.“ Oder anders ausgedrückt: Die Herausforderungen bleiben groß.

Kim Renkema und die VBL suchen Liga-Sponsor

Nach wie vor gesucht wird ein potenter Sponsor, der sich die Bundesliga-Namensrechte sichert. „Es gab noch nie einen“, sagt Kim Renkema, „doch wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wir sind in guten Gesprächen, bei den großen Sponsoring-Paketen ab 500 000 Euro aufwärts stehen die Unternehmen derzeit allerdings nicht Schlange.“ Weshalb die zweite große Aufgabe umso wichtiger ist: Volleyball muss noch attraktiver werden.

Quantitativ passt es aktuell in den ersten Ligen der Männer und Frauen, bei der Qualität gibt es Luft nach oben. Es geht nun darum, die einzelnen Standorte sportlich und wirtschaftlich zu stärken und die Nachwuchsarbeit zu verbessern, vor allem aber den Star-Faktor zu erhöhen. „Wir müssen Gesichter aufbauen, unsere besten Spielerinnen und Spieler zu Marken entwickeln, um unsere Popularität und Reichweiten zu verbessern. Dem Thema Influencer-Marketing müssen wir uns dringend widmen“, sagt Kim Renkema, „es gibt tausend Herausforderungen.“

Kein Wunder, dass sie ihre Aufgabe bei der VBL, die in Berlin sitzt, reizt und erfüllt, auch wenn Arbeitswochen mal 60 Stunden haben können. „Ich habe mich gut eingearbeitet, es kam aber auch eine Menge Neues auf mich zu. Ich muss noch sehr viel lernen“, sagt Kim Renkema, die eines genießt: „Es ist jetzt möglich, ein Thema auch mal über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten – ohne dass es auf das Ergebnis am nächsten Spieltag ankommt.“ Anders als früher in der Scharrena.

