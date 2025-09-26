 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Das sagt Geschäftsführerin Kim Renkema zum Fall Potsdam

Volleyball-Bundesliga Das sagt Geschäftsführerin Kim Renkema zum Fall Potsdam

Volleyball-Bundesliga: Das sagt Geschäftsführerin Kim Renkema zum Fall Potsdam
1
Gefragte Gesprächspartnerin: Kim Renkema, die neue Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga. Foto: Baumann

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam, der schon lange in finanziellen Schwierigkeiten steckt, erhält keine Lizenz für die nächste Saison – was auch VBL-Chefin Kim Renkema bedauert.

Seit 1. Mai ist Kim Renkema Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga (VBL). Derzeit erlebt die frühere Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart in ihrem neuen Job die wohl schwierigste Phase – denn seit Donnerstagabend ist klar, dass der SC Potsdam, der sich seit Jahren in großen finanziellen Schwierigkeiten befindet, ab sofort nicht mehr Teil der Frauen-Bundesliga sein wird. Damit verliert die VBL zwar ein Team, dessen Führungsebene immer wieder für wirtschaftliche Negativschlagzeilen gesorgt hat, das aber zugleich sportlich sehr erfolgreich war und auf dem Feld viel zur Attraktivität der Liga beigetragen hat.

 

„Das Ganze ist sehr bedauerlich und unschön, aber es war der einzige mögliche Weg“, sagte Kim Renkema gegenüber unserer Zeitung zum Fall SC Potsdam, der – so die offizielle Lesart – am Ende der Verhandlungen seinen Lizenzantrag zurückgezogen hatte. „Natürlich wären wir lieber mit zwölf Mannschaften in die Saison gegangen. Jetzt sind es nur noch elf, allerdings dank des Paketaufstiegs von drei Zweitligisten immer noch zwei mehr als in der vergangenen Saison.“

Mit Blick auf die Zukunft ist Kim Renkema zuversichtlich

Auch zur Frage, was der Verlust des SC Potsdam und dessen finanzielles Gebaren für das Image der Volleyball-Bundesliga bedeutet, äußerte sich Kim Renkema. „Es ist natürlich eine Nachricht, die sich keiner der Beteiligten – Liga, SC Potsdam, die anderen Vereine – gewünscht hätte“, erklärte die VBL-Geschäftsführerin, die beim Blick in die Zukunft allerdings trotzdem optimistisch ist: „Wir haben in der 2. Liga Pro eine gute Situation. Da gibt es drei oder vier Aufstiegskandidaten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in einem Jahr in eine Bundesliga-Saison mit zwölf oder 13 Mannschaften gehen werden.“

Weitere Themen

Handball-Bundesliga: 45 starke Minuten reichen nicht – TVB Stuttgart verliert in Gummersbach

Handball-Bundesliga 45 starke Minuten reichen nicht – TVB Stuttgart verliert in Gummersbach

Der TVB Stuttgart spielt 45 Minuten flott auf, doch am Ende hat der VfL Gummersbach den längeren Atem und gewinnt mit 33:26. Der TVB hadert mit Verletzungspech.
Von Jürgen Frey
Marathon-Szene in Trauer: Marathonläuferin Shewarge Alene im Alter von 30 Jahren verstorben

Marathon-Szene in Trauer Marathonläuferin Shewarge Alene im Alter von 30 Jahren verstorben

Vor vier Monaten hatte Alene noch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Nun ist sie tot.
Von red/SID
Kirchheim Knights in Göppingen: Bringt der EM-Titel neuen Schwung für die Basketballer?

Kirchheim Knights in Göppingen Bringt der EM-Titel neuen Schwung für die Basketballer?

Basketball-Zweitligist Kirchheim Knights startet mit einem Eventspiel in Göppingen in die neue Saison. Bringt der EM-Titel der Nationalmannschaft einen neuen Schub?
Von Jürgen Frey
FIFA: Löw hält Pläne zur WM-Aufstockung für „völlig überzogen“

FIFA Löw hält Pläne zur WM-Aufstockung für „völlig überzogen“

Die FIFA prüft die Idee einer weiteren Aufstockung der Weltmeisterschaft 2030 auf 64 Mannschaften. Der ehemalige Bundestrainer Löw befürchtet einen Qualitätsverlust.
Basketball-Pokal: MHP Riesen Ludwigsburg sind weiter dank 35 Punkten von Stefan Smith

Basketball-Pokal MHP Riesen Ludwigsburg sind weiter dank 35 Punkten von Stefan Smith

Ludwigsburgs Basketballer stehen im Pokal-Achtelfinale gegen Heidelberg. Beim Sieg bei den Skyliners Frankfurt hat es die Mannschaft spannend gemacht.
Von Joachim Klumpp
Handball-Bundesligist TVB Stuttgart: Jürgen Schweikardt: „Unserem Trainer sind alle im Verein wichtig“

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart Jürgen Schweikardt: „Unserem Trainer sind alle im Verein wichtig“

Geschäftsführer Jürgen Schweikardt spricht über den Start des TVB Stuttgart, Trainer Misha Kaufmann, die geringe Zuschauerresonanz und die Rahmenbedingungen in Stuttgart.
Von Jürgen Frey
MMA-Kämpferin aus Stuttgart: The Rock adelt Alina Dalaslan nach Knockout: „Eines Tages in der UFC“

MMA-Kämpferin aus Stuttgart The Rock adelt Alina Dalaslan nach Knockout: „Eines Tages in der UFC“

Bei einer Filmpremiere in Frankfurt begegnet die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan Dwayne Johnson. Obwohl sie nur im Publikum sitzt, thematisiert „The Rock” sie plötzlich.
Von Sascha Maier
Ex-Handballerin der HB Ludwigsburg: Vom Schock zum Neustart – Jenny Behrend einfach nur dankbar

Ex-Handballerin der HB Ludwigsburg Vom Schock zum Neustart – Jenny Behrend einfach nur dankbar

Jenny Behrend gehört zu den Nationalspielerinnen, die das Aus bei der HB Ludwigsburg hart traf. Am Freitag spielt sie mit dem VfL Oldenburg im DHB-Pokal bei der TG Nürtingen.
Von Jürgen Frey
Volleyball-Bundesliga: Mit dieser Strategie startet Allianz MTV Stuttgart in die Zukunft

Volleyball-Bundesliga Mit dieser Strategie startet Allianz MTV Stuttgart in die Zukunft

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart sucht nach dem großen Umbruch eine neue Identität – und setzt dabei vor allem auf das Entwicklungspotenzial seiner jungen Spielerinnen.
Von Jochen Klingovsky
Nikola „Niki“ Pilic: Einstiger Davis-Cup-Kapitän gestorben

Nikola „Niki“ Pilic Einstiger Davis-Cup-Kapitän gestorben

Der einstige deutsche Davis-Cup-Kapitän Nikola „Niki“ Pilic ist tot. Die kroatische Tennislegende wurde 86 Jahre alt.
Weitere Artikel zu Bundesliga Kim Renkema Volleyball-Bundesliga
 