Volleyball-Bundesliga: Das sagt Geschäftsführerin Kim Renkema zum Fall Potsdam

Seit 1. Mai ist Kim Renkema Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga (VBL). Derzeit erlebt die frühere Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart in ihrem neuen Job die wohl schwierigste Phase – denn seit Donnerstagabend ist klar, dass der SC Potsdam, der sich seit Jahren in großen finanziellen Schwierigkeiten befindet, ab sofort nicht mehr Teil der Frauen-Bundesliga sein wird. Damit verliert die VBL zwar ein Team, dessen Führungsebene immer wieder für wirtschaftliche Negativschlagzeilen gesorgt hat, das aber zugleich sportlich sehr erfolgreich war und auf dem Feld viel zur Attraktivität der Liga beigetragen hat.

„Das Ganze ist sehr bedauerlich und unschön, aber es war der einzige mögliche Weg“, sagte Kim Renkema gegenüber unserer Zeitung zum Fall SC Potsdam, der – so die offizielle Lesart – am Ende der Verhandlungen seinen Lizenzantrag zurückgezogen hatte. „Natürlich wären wir lieber mit zwölf Mannschaften in die Saison gegangen. Jetzt sind es nur noch elf, allerdings dank des Paketaufstiegs von drei Zweitligisten immer noch zwei mehr als in der vergangenen Saison.“ Mit Blick auf die Zukunft ist Kim Renkema zuversichtlich Auch zur Frage, was der Verlust des SC Potsdam und dessen finanzielles Gebaren für das Image der Volleyball-Bundesliga bedeutet, äußerte sich Kim Renkema. „Es ist natürlich eine Nachricht, die sich keiner der Beteiligten – Liga, SC Potsdam, die anderen Vereine – gewünscht hätte“, erklärte die VBL-Geschäftsführerin, die beim Blick in die Zukunft allerdings trotzdem optimistisch ist: „Wir haben in der 2. Liga Pro eine gute Situation. Da gibt es drei oder vier Aufstiegskandidaten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in einem Jahr in eine Bundesliga-Saison mit zwölf oder 13 Mannschaften gehen werden.“