Volleyball-Bundesliga Der neue Trainer der Blaubären Flacht hat gute erste Eindrücke
Manuel Hartmann ist seit Anfang August Cheftrainer beim Volleyball-Bundesligaaufsteiger Blaubären TSV Flacht. Den Verein sieht er schon sehr gut aufgestellt.
Anfang August hat Manuel Hartmann seine Wohnung in Rutesheim bezogen, nachdem er die letzten sieben Jahre in Berlin gelebt hat, wo er das Zweitliga-Team von VCO Berlin und mehrere deutsche Nachwuchsmannschaften betreut hat. „Und so langsam finde ich mich in der Gegend auch zurecht“, sagt der neue Trainer der Binder Blaubären TSV Flacht mit einem Schmunzeln auf den Lippen.