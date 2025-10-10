Ben-Simon Bonin ist erst 22 Jahre alt, führt den Neu-Bundesligisten Barock Volleys Ludwigsburg aber in der zweiten Saison als Kapitän auf den Platz.
Ben-Simon Bonin ist ein Wohlfühlmensch und genießt sein Leben in seiner „Bubble“, wie er seinen Volleyball-Kosmos gerne bezeichnet. „Für mich hat der Sport natürlich den höchsten Stellenwert und ich will natürlich auch andere dafür begeistern“, sagt der Kapitän des Neu-Bundesligisten Barock Volleys Ludwigsburg. Obwohl erst 22 Jahre alt, trägt er auch in dieser Saison die Binde, die er gleichermaßen als Herausforderung und Privileg empfindet. Seine Rolle habe sich im Gegensatz zum Aufstiegsjahr wenig verändert. Der Außenangreifer versteht sich als Brückenbauer zwischen Verein, Trainerschaft und Spielern. „Aber in erster Linie will ich meinem Team mit Leistung helfen, um dann zusätzliche Kapazitäten zu haben, um das drumherum mitzugestalten“, erzählt der gebürtige Rottenburger und schnappt sich ein Glas mit italienischem Tomatensalat.