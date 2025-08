Volleyball Bundesliga: Julia Cedeno: „Mein Ziel ist das Comeback“

Es hätte ein besonderer Moment für Julia Cedeno werden können, wenn die Binder Blaubären TSV Flacht bei ihrem ersten Bundesliga-Spiel am 11. Oktober bei der Partie bei ETV Hamburg aufs Feld marschiert wären – dann hätte die 27-Jährige nach rund drei Jahren Unterbrechung ihre Rückkehr aufs Erstliga-Parkett feiern können. Doch eine Knieverletzung zerstört diesen Traum der langjährigen Kapitänin des Teams. Zumindest vorerst.

Frau Cedeno, was ist passiert mit Ihrem Knie?

Ich hatte die gesamte vergangene Saison über wirklich keine Probleme, erst nach dem letzten Spiel in der Zweiten Liga Pro hat es im Knie begonnen, wieder einmal ein bisschen zu zwicken.

Und Sie waren beunruhigt – das Knie hat Sie in Ihrer Karriere ja schon einmal extrem gebremst und eine längere Pause gefordert.

Nein, zunächst war ich nicht beunruhigt. Ich dachte: Das war eine lange Saison, nun macht sich eben der Körper ein wenig bemerkbar, weil ich als Außenangreiferin das Knie beim Abspringen eben sehr stark belaste – aber mit einer gewissen Trainings- und Spielpause im Sommer dürfte sich das wieder beruhigen.

Julia Cedeno zählte von Beginn an zu den Führungsspielerinnen der Blaubären. Foto: Andreas Gorr

Aber das hat es nicht.

Leider. Als ich in der Saisonvorbereitung wieder mit Krafttraining begonnen habe, hat dieses Zwicken von Neuem begonnen. Deshalb musste ich Klarheit bekommen und habe ein MRT machen lassen. Mit dem Ergebnis, dass sich ein Knorpelschaden weiter verschlechtert hat, weil in diesem Knie ja schon vorher eine Problematik bestanden hat.

... und eine Operation nötig sein würde?

Ja. Die ist für Oktober geplant und dann schließt sich eine längere Reha an.

Mit Schmackes: Julia Cedeno (re.) spielte auf der Position der Außenangreiferin. Foto: Andreas Gorr

Werden die Fans Sie noch einmal im Trikot der Blaubären auf dem Spielfeld in Aktion sehen?

Ich hoffe doch sehr. Ich möchte meine Karriere eigentlich noch nicht beschließen und halte mir das mit einem Comeback offen. Wenn die Reha planmäßig und gut verläuft, dann will ich sehen, was geht. Mein Ziel ist zumindest aktuell, dass ich wieder Volleyball spielen und ein Comeback starten kann. In etwa einem Jahr werden wir sehen, wie meine Gesundheit ist und wo ich stehe.