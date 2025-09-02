GmbH-Geschäftsführer Michael Bonin. Foto: MTV Ludwigsburg

Der Profibetrieb wird dabei wirtschaftlich vom Hauptverein getrennt, bleibt aber formal unter MTV Ludwigsburg als Haupteigner. Michael Bonin ist der neue Geschäftsführer der GmbH und wird von einem erweiterter Managementkreis unterstützt. Dieser umfasst die Bereiche Sport, Medien/PR, Ticketing,Sponsoring/Partner sowie Hospitality. „Mit der Gründung der GmbH schaffen wir die Grundlage für professionellere Strukturen, schnellere Entscheidungen und eine wirtschaftlich stabile Zukunft des Profivolleyballs in Ludwigsburg“, sagt Bonin. Der Hauptverein bleibt gemeinnützig und Träger des Breitensports, die Haftung der GmbH beschränkt sich auf das Gesellschaftsvermögen. Der MTV-Vorsitzende Jochen Eisele betont die strategische Notwendigkeit der Ausgliederung für die Entwicklung der Barock Volleys: „Die Ausgliederung ist ein wichtiger Meilenstein. Sie schützt die Gemeinnützigkeit unseres Hauptvereins mit über 8000 Mitgliedern und ermöglicht dem Profibereich, sich eigenständig und zukunftsfähig zu entwickeln.“