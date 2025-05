Der künftige Volleyball-Bundesligist TSV Flacht setzt in dem 38-Jährigen einen Grundstein für die kommende Saison. Hartmann coachte bereits verschiedene Nachwuchs-Nationalteams.

Jürgen Kemmner 12.05.2025 - 12:00 Uhr

Jetzt ist die Katze – oder besser der Name des neuen Trainers – aus dem Sack: Manuel Hartmann wird neuer Cheftrainer der Binder Blaubären des TSV Flacht, die dank des sogenannten Paketaufstieges in der nächsten Saison in der Bundesliga der Frauen aufschlagen.