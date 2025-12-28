Die Volleyball-Frauen von Allianz MTV trotz eines großen personellen Umbruchs eine perfekte Bundesliga-Vorrunde mit zehn Siegen in zehn Spielen hingelegt.
Es gab nicht wenige Fans im Umfeld von Allianz MTV Stuttgart, die angesichts der Voraussetzungen mit bescheidenen Erwartungen in die neue Volleyball-Bundesligasaison gegangen waren: Nach neun Jahren in den Play-off-Finals war das Team im April erstmals wieder im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert, mit Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres hatten drei Korsettstangen ihre Karrieren beendet, die den Verein zu acht Titeln geführt hatten. Sie waren Teil eines großen personellen Umbruchs mit zehn Abgängen und neun Neuzugängen.