Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewinnen auch das letzte Heimspiel der regulären Saison gegen den USC Münster mit 3:1.

Vor dem Jubel über den 18. Saisonsieg hielten die Stuttgarterinnen kurz inne – Münsters Mittelblockerin Esther Spöler war bei der letzten Aktion des Spiels unglücklich umgeknickt und musste gestützt werden, als sie das Feld humpelnd verließ. Dann aber brach der Jubel aus Spielerinnen und Betreuern heraus, nachdem der hart erkämpfte 3:1-Erfolg (23:25, 25:18, 25:17, 25:23) gegen den Tabellensechsten USC Münster am Samstagabend amtlich war.

Am Ende einer Woche mit der unglücklichen 2:3-Niederlage im Pokalfinale gegen den VfB Suhl und zwei Heimsiegen gegen Wiesbaden (3:0) und nun gegen Münster ging der Blick bei den Allianz-Verantwortlichen direkt nach vorne. „Wir brauchen in den Play-offs alle einen guten Rhythmus. Wir wollen als kompaktes Team auftreten“, erklärte Trainer Konstantin Bitter, der gegen den Tabellensechsten der zuletzt geschonten Libera Fabiana Mottis und Zuspielerin Melani Shaffmaster viel Spielzeit gab.

Die Pokalniederlage soll auf dem Weg ins Play-off-Finale kein Thema mehr sein. „Jetzt wollen wir Meister werden“, meinte Kapitänin Antonia Stautz, die gegen den USC Münster mit 16 Zählern zweitbeste Punktesammlerin nach Diagonalangreiferin Pauline Martin (18) war und zur wertvollsten Spielerin der Partie gewählt wurde.

Coach Bitter nahm die Spielerinnen in die Pflicht: „Es ist menschlich, nach so einem Erlebnis in Selbstmitleid zu verfallen. Aber jeder muss für sich selbst entscheiden, was diese Niederlage mit ihm macht“, stellte er klar. Die nächste Hürde ist am Samstag im letzten Hauptrundenspiel Schwerin.