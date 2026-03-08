Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewinnen auch das letzte Heimspiel der regulären Saison gegen den USC Münster mit 3:1.
Vor dem Jubel über den 18. Saisonsieg hielten die Stuttgarterinnen kurz inne – Münsters Mittelblockerin Esther Spöler war bei der letzten Aktion des Spiels unglücklich umgeknickt und musste gestützt werden, als sie das Feld humpelnd verließ. Dann aber brach der Jubel aus Spielerinnen und Betreuern heraus, nachdem der hart erkämpfte 3:1-Erfolg (23:25, 25:18, 25:17, 25:23) gegen den Tabellensechsten USC Münster am Samstagabend amtlich war.