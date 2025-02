Der Lizenzantrag für die Volleyball-Bundesliga ist für TSV Flacht kein unkalkuliertes Risiko – der Club hat bewiesen, dass er komplexe Aufgaben nüchtern und überzeugend meistern kann, findet Sportredakteur Jürgen Kemmner.

Jürgen Kemmner 26.02.2025 - 07:27 Uhr

Größenwahnsinnig. Unkalkulierbareres Risiko. So haben manche aus der Volleyball-Szene geunkt, als sich der Bezirksligist TSV Flacht vor zweieinhalb Jahren um eine Wildcard für die Zweite Liga Pro beworben hatte. In der Tat erschien die Größe und Komplexität der Aufgabe einen kleinen Dorfverein mit seinen rein ehrenamtlichen Strukturen an die Grenzen des Belastbaren zu bringen – und womöglich darüber hinaus. Doch die Blaubären bewiesen, dass sich mit Wille, Enthusiasmus und einer gesicherten finanziellen Mitgift der Sponsoren Visionen in Realität verwandeln lassen. Der Club mischt erfolgreich in der Zweiten Liga Pro mit, niemand spricht mehr von Größenwahn.