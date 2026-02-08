Der Ligaprimus Allianz MTV Stuttgart gewinnt das Duell gegen Binder Blaubären TSV Flacht. Trainer Konstantin Bitter ist größtenteils zufrieden, findet allerdings einen Kritikpunkt.
08.02.2026 - 14:47 Uhr
Nach einer Stunde Spielzeit war das schwäbische Derby in der Volleyball-Bundesliga beendet: Der Überflieger der Liga Allianz MTV Stuttgart hatte Aufsteiger Binder Blaubären TSV Flacht in dessen mit 433 Zuschauern erneut ausverkauften Heckengäusporthalle erwartungsgemäß mit 3:0 (25:17, 25:16, 25:9) besiegt.