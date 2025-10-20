Ludwigsburg ist die erste Auslandsstation von Jeffrey Klok. Schon vor dem Ligastart gegen Lüneburg am Dienstag zeigte er, dass er auf und neben dem Platz eine Verstärkung ist.
20.10.2025 - 19:30 Uhr
Jeffrey Klok machte nach dem 3:1-Pokalerfolg das, was er gerne tut. Er mischte sich in der Innenstadtsporthalle in Ludwigsburg unter die Leute, lachte, erzählte, immer bereit für einen kleinen Spaß. Und schnell wird deutlich, warum der Neuzugang der Barock Volleys das Zeug dazu hat, sich zum Fanliebling des Volleyball-Bundesligisten zu entwickeln. Die energetische und lockere Ausstrahlung hat er vom Feld mit auf die Ränge genommen.