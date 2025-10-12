 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Fußball-Bundesliga

  6. Zu großes Nervenflattern bei den Blaubären aus Flacht

Volleyball Bundesliga Zu großes Nervenflattern bei den Blaubären aus Flacht

Volleyball Bundesliga: Zu großes Nervenflattern bei den Blaubären aus Flacht
1
Sara Marjanovic von den Binder Blaubären TSV Flacht schlägt zu – doch SW Erfurt war für den Aufsteiger eine Nummer zu groß. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Der TSV Flacht kehrt mit einer 0:3-Niederlage bei SW Erfurt von der Bundesliga-Premiere zurück. Das Team leistet sich zu viele Fehler beim Aufschlag und in der Annahme.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Die Premiere der Binder Blaubären des TSV Flacht in der Bundesliga war eine harte Lehrstunde für den Aufsteiger: Die Mannschaft um Kapitänin Frauke Neuhaus unterlag bei Schwarz-Weiß Erfurt nach nur 64 Minuten mit 0:3 (18:25, 15:25, 14:25). „Ich hätte ein bisschen mehr von meiner Mannschaft erwartet“, resümierte Cheftrainer Manuel Hartmann.

 

Wer kennt diese Situation nicht, wenn man zum ersten Mal in einem neuen, unbekannten Umfeld eine Präsentation halten muss und die Nervosität so groß ist, dass der Vortrag deshalb nicht ganz so flüssig von den Lippen geht als bei den unzähligen Proben davor? So in etwa zeigten sich die Volleyballerinnen des TSV Flacht bei ihrem ersten Auftritt in der deutschen Beletage.

Libera Alina Stäbler vom TSV Flacht streckt sich gewaltig – am Ende reichte es für die Blaubären aber nicht in Erfurt. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Es war vor allem eine Kopfsache bei der Premiere, der Druck und der Stress hemmten die Mannschaft aus dem Heckengäu vor der Kulisse von 818 Zuschauern gewaltig. Das zeigte sich gerade in den Situationen, in denen die Spielerinnen Zeit hatten, ihren Gedanken nachzugeben: bei Aufschlag und Annahme.

Insgesamt 26 vermeidbare Fehler

Insgesamt zwölf Fehler bei der Annahme und 14 beim Aufschlag belegten den immensen Stressfaktor, der beim Liga-Neuling herrschte und der wie eine angezogene Handbremse wirkte – Neuzugang Roxana Vogel und Routinier Frauke Neuhaus, um zwei herauszupicken, leisteten sich beim Aufschlag ungewohnt viele Patzer, bei denen der Ball ins Netz oder ins Aus flog. 14 plus 12 macht 26: Mehr Punkte als für einen ganzen Satz nötig sind verschenkten die Blaubären.

Wirklich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Cheftrainer Manuel Hartmann nicht. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

„Leider hatten die Spielerinnen da viel zu große Probleme, die sich in der Vorbereitung so nicht angedeutet hatten“, befand Hartmann. In der Annahme hatten die TSV-Volleyballerinnen mit den Schlägen der Erfurterin Emilie Respaut (sieben Asse) so große Probleme wie manche Abiturienten beim Lösen einer Integralgleichung in der Mathe-Prüfung. In Durchgang zwei lagen die Blaubären nur knapp zurück, dann entschied Respaut den Satz mit einer Aufschlagsserie quasi im Alleingang. „Wenn der Ball mal im Spiel war“, meinte Chefcoach Hartmann, „konnten wir mit Erfurt meist mithalten.“

Unsere Empfehlung für Sie

Volleyball Bundesliga: Blaubären aus Flacht wollen die Gegner ärgern

Volleyball Bundesliga Blaubären aus Flacht wollen die Gegner ärgern

Die Binder Blaubären des TSV Flacht starten in Erfurt in ihre erste Bundesliga-Saison – auch für Trainer Manuel Hartmann ist die spezielle Situation beim Aufsteiger neu.

Es war eine bittere Lektion in Thüringen, Hartmann, der am Sonntagmorgen das Spielvideo studiert hat, weiß nun, wo er seine Hebel vor der Heimpremiere am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den USC Münster ansetzen muss. Es geht darum, die Stressfaktoren bei Aufschlag und Annahme in den Griff zu bekommen und so manche Abstimmungsfehler auszuräumen. „Wir müssen schnellstmöglich in der Liga ankommen“, betont der 38-Jährige, „aber wir müssen als Aufsteiger auch realistisch bleiben, dass das nicht im Handumdrehen geschieht.“

Weitere Themen

Fußball-Bundesliga: Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Fußball-Bundesliga Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga trennen sich Dortmund und Leipzig 1:1. Augsburgs Negativlauf unter Coach Wagner endet, Leverkusen leidet mit seinem am Kopf verletzten Kapitän.
Schock bei Bundesliga-Spiel: Heidenheim-Fan stürzt vom Zaun – Helikoptereinsatz im Stadion

Schock bei Bundesliga-Spiel Heidenheim-Fan stürzt vom Zaun – Helikoptereinsatz im Stadion

Der 1. FC Heidenheim hat endlich seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gelandet. Ein medizinischer Notfall überschattet den Heimsieg über den FC Augsburg jedoch.
Von red/SID
Bundesliga: BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Bundesliga BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Dortmund bleibt erster Bayern-Verfolger. Die Westfalen gewinnen in Mainz. Im Kellerduell verliert Sandro Wagners FC Augsburg.
Klage gegen DAZN-Preise: Tausende User ziehen gegen Streamingdienst vor Gericht

Klage gegen DAZN-Preise Tausende User ziehen gegen Streamingdienst vor Gericht

Verbraucherschützer wollen DAZN wegen angeblich rechtswidriger Preiserhöhungen zur Rechenschaft ziehen. Der Sammelklage haben sich viele Nutzer angeschlossen. DAZN rechtfertigt sich.
Nach Rauswurf von Erik ten Hag: Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Nach Rauswurf von Erik ten Hag Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren..
„Akt der Verzweiflung“: FC Bayern und seine Deadline: Chelsea-Angreifer Nicolas Jackson kommt nun doch

„Akt der Verzweiflung“ FC Bayern und seine Deadline: Chelsea-Angreifer Nicolas Jackson kommt nun doch

Für den FC Bayern ist der Transfersommer überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen.
Von red/SID
Bundesliga: Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Bundesliga Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Die Liga startet mit vielen Neuerungen und verspricht mehr Nähe in der Berichterstattung. Das verbessert aber nicht zwangsläufig das Produkt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Von Carlos Ubina
Im Fußball und auch sonst: Die Schönheit der Niederlage

Im Fußball und auch sonst Die Schönheit der Niederlage

Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.
Von Leo Wanner
Frauen-Nationalelf: Macht Ann-Katrin Berger Schluss?

Frauen-Nationalelf Macht Ann-Katrin Berger Schluss?

Die 34-jährige Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger spricht nach ihrer bärenstarken EM in der Schweiz offen über ein mögliches Karriereende in der DFB-Elf.
Von Marco Seliger
EM-Finale gegen England: Warum dominiert Spanien den Frauenfußball?

EM-Finale gegen England Warum dominiert Spanien den Frauenfußball?

Am Sonntag wollen die Weltmeisterinnen gegen England auch den EM-Titel holen. Die spanische Dominanz ist auch im Juniorinnenbereich zu sehen – aus guten Gründen.
Von Marco Seliger
Weitere Artikel zu Volleyball Bundesliga Frauen Erfurt Premiere Fehler Stress Leonberg
 