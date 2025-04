BMX-Fahrer aus Stuttgart Toni Skrzypek – kleines Rad, großer Traum und ein Cousin im Rampenlicht

Toni Skrzypek will 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles am Start stehen. Für dieses Ziel investiert der BMX-Fahrer viel – ganz so, wie es sein Cousin im Trikot des VfB Stuttgart tut.