Für die Binder Blaubären TSV Flacht, deren Fans die Partie in der ausverkauften Heckengäusporthalle zum Teil durch die Fenster des Foyers verfolgten, war es das Spiel des Jahres. Für Allianz MTV Stuttgart eine Pflichtaufgabe zwischen zwei Partien der Champions League, die der Volleyball-Bundesligist mit überschaubarem Kraftaufwand meisterte: Nach nur etwas mehr als eine Stunde Spielzeit standen der 3:0-Erfolg (25:10, 25:14, 25:18) im Pokal-Achtelfinale beim Gastgeber aus der zweiten Bundesliga Pro und damit der Einzug ins Viertelfinale fest.

Keine 48 Stunden nach der Niederlage in der Champions League beim polnischen Team von Bielsko-Biala hatten die Stuttgarterinnen am Samstag beim Regionalpokalsieger Süd in Flacht die Partie jederzeit im Griff. Nur im zweiten Satz blieben die Blaubären zu Beginn auf Augenhöhe und führten einmal mit 8:7. Eine Aufschlagserie von Maria Segura Palleres brachte dann jedoch die Wende. MTV-Trainer Konstantin Bitter gab vielen Akteurinnen Spielzeit, die in der Champions League nicht gespielt hatten. Besonders gefallen konnte die erst 16-jährige Leilani Slacanin, die nicht nur die meisten Punkte machte (11), sondern auch zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde.