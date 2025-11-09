Bei der 0:3-Niederlage beim VfB Suhl unterlaufen zu viele Fehler. Coach Manuel Hartmann ärgert sich darüber, dass der Bundesligist sein Potenzial zu selten konstant ausschöpft.

red 09.11.2025 - 18:00 Uhr

Die Reise der Blaubären TSV Flacht im DVV-Pokal endet im Achtelfinale, beim Ligakonkurrenten VfB Suhl scheiden die Volleyballerinnen mit 0:3 (17:25, 19:25, 20:25) aus dem Wettbewerb aus. In allen Sätzen schlugen sich die Frauen aus dem Heckengäu wacker, für Trainer Manuel Hartmann reichte das jedoch nicht. „Inzwischen fängt es an mich zu ärgern, dass wir nicht mehr holen, obwohl wir mehr können“, haderte der Coach.