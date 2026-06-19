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  6. 120 Teams beim Schönbuch Jugend-Cup in Holzgerlingen erwartet

Volleyball-Juniorinnen 120 Teams beim Schönbuch Jugend-Cup in Holzgerlingen erwartet

Volleyball-Juniorinnen: 120 Teams beim Schönbuch Jugend-Cup in Holzgerlingen erwartet
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Rekordbeteiligung: Über 80 Jugendspielerinnen werden für die SpVgg Holzgerlingen beim Schönbuch Jugend-Cup antreten. Foto: SpVgg

Die SpVgg Holzgerlingen erwartet über 1.000 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim 40. Schönbuch Jugend-Cup für Mädchen.

Zum 40. Mal richtet die Volleyball-Abteilung der SpVgg Holzgerlingen den Schönbuch Jugend-Cup aus. Mit 120 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es das größte deutsche Jugendvolleyballturnier für Mädchen.

 

In den Altersklassen U13 bis U20 kämpfen die Teams am Samstag (ab 10.30 Uhr) und am Sonntag (ab 9 Uhr) in vier Holzgerlinger Sporthallen um die Turniersiege. Die Gastgeber stellen selbst 14 Mannschaften und hoffen auf Spitzenplatzierungen vor heimischem Publikum.

Neben dem sportlichen Wettbewerb erwartet die Teilnehmer ein umfangreiches Rahmenprogramm. Zum Jubiläumsturnier werden rund 1000 Spielerinnen und Betreuer erwartet.

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