Volleyball-Juniorinnen 120 Teams beim Schönbuch Jugend-Cup in Holzgerlingen erwartet
Die SpVgg Holzgerlingen erwartet über 1.000 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim 40. Schönbuch Jugend-Cup für Mädchen.
Die SpVgg Holzgerlingen erwartet über 1.000 Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim 40. Schönbuch Jugend-Cup für Mädchen.
Zum 40. Mal richtet die Volleyball-Abteilung der SpVgg Holzgerlingen den Schönbuch Jugend-Cup aus. Mit 120 Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es das größte deutsche Jugendvolleyballturnier für Mädchen.