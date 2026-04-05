Die Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren das erste Duell in der Play-off-Halbfinalserie gegen den Dresdner SC mit 2:3 – gelingt im zweiten Spiel die Wende?
Was für ein bitteres Ende! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das erste Spiel der Play-off-Halbfinalserie in der Scharrena gegen den Dresdner SC nach einer 14:11-Führung im Tie-Break und drei Matchbällen noch verloren. „Die Enttäuschung ist riesengroß“, sagte Konstantin Bitter, der Trainer des Teams, das in der Bundesliga-Hauptrunde mit 19 Siegen in 20 Spielen souverän Rang eins belegt hatte, nach der 2:3-Heimpleite (25:20, 18:25, 25:15, 22:25, 14:16). „Wir haben in der Schlussphase zu viele Fehler gemacht und schlechte Entscheidungen getroffen. Es ist uns nicht gelungen, das Spiel zu Ende zu bringen.“