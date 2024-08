Bei den Volleyballerinnen des SV Fellbach gibt künftig Jonas Hanenberg, ein ehemaliger Bundesliga-Spieler, die Richtung in der Regionalliga-Saison vor.

Harald Landwehr 20.08.2024 - 16:16 Uhr

Im Moment genießt Jonas Hanenberg noch die landschaftlichen Schönheiten der Alpenrepublik. Beim neuen Trainer der Fellbacher Regionalliga-Volleyballerinnen ist noch bis Ende August Familienurlaub in Österreich inklusive sportlicher Aktivitäten wie Wandern und Fahrradtouren angesagt. Die Trainingsarbeit in der Sporthalle hat derweil sein Assistent Peter Koch übernommen, in der vergangenen Saison noch Spieler bei den Fellbacher Oberliga-Volleyballern. „Ich hatte dem Team angeboten, dass wir in den Sommerferien eine größere gemeinsame Pause einlegen, aber die Spielerinnen haben darauf bestanden, die Vorbereitung bis zum Saisonstart durchzuziehen“, sagt der 35-jährige Hanenberg, der bereits am 1. Juni das Amt von Vorgänger Alexander Vorsterman van Oijen übernommen hat, der seinerseits nun Chefcoach bei den SVF-Akteuren in der Oberliga ist.