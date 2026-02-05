Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen surfen weiterhin auf der Erfolgswelle: Die Regionalliga-Frauen schlugen den TV Rottenburg mit 3:0 (25:22, 25:13, 25:19) und feierten den fünften Sieg in Folge. „Es geht gerade so weiter“, freute sich Kapitänin Ute Busch, „wir hätten mit einer größeren Gegenwehr gerechnet.“

Im ersten Satz hatten die TSF noch ein paar Problemchen mit dem Team aus Rotenburg, doch im zweiten Durchgang hatten sie sich auf das Spiel der Gäste eingestellt, die im Zuspiel recht ideenlos agierten und die Angriffe zumeist diagonal übers Netz vortrugen. Zwar wechselte der TV-Coach munter durch, doch keine Formation konnte gegen die TSF Ditzingen bestehen. „Wir haben unser Spiel angepasst“, erzählte die Ditzinger Spielführerin, „und haben dann aus allen Positionen angegriffen.“

Die TSF blicken in der Tabelle wieder nach oben: Lisa Köck (hi.) Foto: Andreas Gorr

Mit der 2:0-Satzführung im Rücken hatten die TSF auch im dritten Durchgang leichtes Spiel. „Wir mussten aber aufpassen, dass wir nicht nachlassen“, sagte Ute Busch, „das haben wir hinbekommen.“ Schließlich leisteten die Frauen des TV Rottenburg, der mit einem recht jungen Team angetreten war, auch keine echte Gegenwehr mehr. Mit dem 3:0 haben die TSF ihre Vorweihnachtskrise endgültig abgehakt, als Tabellensiebter mit 20 Punkten kann das Team seinen Blick wieder nach oben richten. Am kommenden Samstag (20 Uhr) geht es gegen den Dritten SV Fellbach.