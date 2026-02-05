Die Volleyballerinnen aus Ditzingen haben sich endgültig aus dem Abstiegssumpf befreit: Die TSF besiegten den TV Rottenburg 3:0 und bauten die Serie der ungeschlagenen Spiele aus.
05.02.2026 - 06:00 Uhr
Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen surfen weiterhin auf der Erfolgswelle: Die Regionalliga-Frauen schlugen den TV Rottenburg mit 3:0 (25:22, 25:13, 25:19) und feierten den fünften Sieg in Folge. „Es geht gerade so weiter“, freute sich Kapitänin Ute Busch, „wir hätten mit einer größeren Gegenwehr gerechnet.“