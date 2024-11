In einem spannenden Spitzenspiel der Volleyball-Regionalliga haben die Frauen der TSF Ditzingen gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr den Kürzeren gezogen: Nach 131 Minuten unterlagen sie den Gästen aus Baden mit 2:3 (25:23, 22:25, 25:22, 26:28, 11:15) – und ließen im vierten Satz gar einen Matchball aus. „Uns hat übers gesamte Spiel die Leichtigkeit gefehlt, hinten raus ist uns im Tiebreak schließlich die Luft ausgegangen“, sagte TSF-Spielführerin Ute Busch.

Lyubka Rund mit großer Leistung

Es waren ein paar Mosaiksteinchen, die den Ditzingerinnen am Ende fehlten, um die Partie vor 50 Fans zu gewinnen. Lyubka Rund zeigte einer herausragende Leistung und hielt ihr Team lange im Spiel, gegen Ende schwanden der Außenangreiferin die Kräfte, zudem fehlte in der angeschlagenen Anja Tötemeier ein wichtiger Baustein im Teamgefüge – und zuletzt bekamen die TSF die VSG-Diagonalspielerin Emanuela Tripkovic kaum in den Griff. „Dass wir einen Matchball ausgelassen haben, macht die Niederlage doppelt bitter“, stöhnte Ute Busch.