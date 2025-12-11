Die Volleyball-Frauen aus Ditzingen verlieren beim TV Bretten und stehen nun auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntag muss das Team im Kellerduell gegen Bad Waldsee unbedingt liefern.
11.12.2025 - 06:00 Uhr
Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen sind in der Regionalliga auf einen Abstiegsplatz gerutscht: Nach der 1:3(12:25, 27:25, 18:25, 18:25)-Niederlage beim TV Bretten steht das Team um Kapitänin Ute Busch auf Platz neun. Die letzten beiden Clubs der Elfer-Liga steigen ab, wobei das Stützpunktteam Stuttgart nicht abstiegen kann. Ans rettende Ufer fehlen drei Punkte.