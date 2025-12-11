Die Volleyball-Frauen aus Ditzingen verlieren beim TV Bretten und stehen nun auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntag muss das Team im Kellerduell gegen Bad Waldsee unbedingt liefern.

Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen sind in der Regionalliga auf einen Abstiegsplatz gerutscht: Nach der 1:3(12:25, 27:25, 18:25, 18:25)-Niederlage beim TV Bretten steht das Team um Kapitänin Ute Busch auf Platz neun. Die letzten beiden Clubs der Elfer-Liga steigen ab, wobei das Stützpunktteam Stuttgart nicht abstiegen kann. Ans rettende Ufer fehlen drei Punkte.

„Uns fehlt das Selbstvertrauen und darunter leidet auch der Teamgeist“, analysierte Ute Busch, „es genügt ein Wackler im Satz und schon sind wir massiv verunsichert.“ In Bretten waren die TSF in Satz eins völlig neben sich, den zweiten Durchgang gewannen sie knapp mit 27:25 – doch die Wende zum Guten blieb aus.

Gegen Bad Waldsee muss ein Sieg her

Die beiden folgenden Sätze gingen wieder relativ klar an die Gastgeberinnen, obwohl das Team aus Ditzingen in Satz vier zeitweilig führte. „Sobald wie einmal hinten liegen, fehlt uns der Spirit, das Spiel noch zu drehen“, sagte die Spielführerin. An diesem Sonntag (15 Uhr) kommt es in eigener Halle zum Kellerduell gegen Schlusslicht Bad Waldsee. „Da müssen wir liefern und uns in der Pause dann sammeln“, sagte Busch.