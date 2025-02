Das wegen Krankheiten und familiären Verpflichtungen ersatzgeschwächte Team der TSF Ditzingen war beim Gastspiel in Baden bei der VSG Ettlingen/Rüppurr ohne jede Siegchance: Der Volleyball-Regionalligist wurde in lediglich 71 Spielminuten mit 0:3 (15:25, 11:25, 22:25) abgefertigt und zurück ins Strohgäu geschickt. „Wir sind unsicher aufgetreten und uns hat der Mut gefehlt“, fand TSF-Spielführerin Ute Busch.

Die Mannschaft aus Ditzingen hatte nur acht einsatzfähige Spielerinnen zur Verfügung, und diese Schwächung war zu jeder Minute der Spielzeit immanent. Die Annahme war viel zu oft unerhört fahrig und ungenau, und so gab es selten einen guten Spielaufbau mit ausreichend Druck im Angriff. Doch die Angriffe der VSG über Außenangreiferin Katharina Goth kamen mit solcher Vehemenz, dass die TSF kaum ein Mittel dagegen fanden. „Unser Gegner legte eine ganz andere Mentalität an den Tag als wir“, bemerkte Ute Busch, „die machten Druck aus allen Lebenslagen.“

Erst spät auf Augenhöhe

Lediglich im dritten Satz waren die TSF Ditzingen einigermaßen auf Augenhöhe mit den Frauen aus Baden, nachdem sie bei der Annahme aktiver wurden. Doch es war ihnen nicht vergönnt, den Durchgang für sich zu entscheiden, weil die Abgezocktheit und die nötige Courage fehlten – und sie zudem auch gegen die Stimmung in der Halle ankämpfen mussten. „Wären wir in Bestbesetzung angetreten“, vermutete die Kapitänin, die zur wertvollsten Spielerin der Gäste gewählt wurde, „hätte es ein enges Spiel werden können. Aber so ärgert mich vor alllem die Art und Weise, wie wir verloren haben.“ Erst am 22. Februar geht die Saison für die TSF weiter, dann kommen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 nach Ditzingen. Gegen das bislang sieglose Liga-Schlusslicht ist ein Sieg dann aber absolute Pflicht.