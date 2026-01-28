Volleyball Regionalliga: Warum Rika Wiedemann in neuer Rolle überzeugt

Es ist nicht unüblich, dass im Volleyball umgeschult wird – vom Außenangriff zum Libero oder zum Zuspieler, das muss man leisten können. Als bei den Binder Blaubären TSV Flacht im Herbst 2024 Personalnot herrschte, wurde Außenangreiferin Johanna Resch zur Zuspielerin umgeschult. Denselben Weg hat im vergangenen Sommer Rika Wiedemann bei Regionalligist TSF Ditzingen eingeschlagen, der an diesem Sonntag (15 Uhr) den TV Rottenburg empfängt.

Auf Doppelabgang und vergebene Suche folgt die interne Lösung Nachdem vor der Spielzeit das Zuspieler-Duo aus Melina Becker (Baby-Pause) und Valeria Schaitel (Auslandssemester) die Mannschaft verlassen hatte, wurde zunächst extern nach einer neuen Zauberhand gesucht. Da diese Bemühungen jedoch fruchtlos blieben, fiel die Entscheidung schließlich auf die 26-jährige Wiedemann, die seit 2018 bei den TSF aktiv ist.

Wiedemann (li.) spielt zu, Teamkollegin Sandra Kourlos (Mi.) bereitet sich zum Angriff vor. Foto: Andreas Gorr/Andreas Gorr

„Während der Vorbereitung haben wir weitergesucht, kurz bevor der Spielbetrieb begonnen hat, habe ich dann die Position übernommen“, erzählt Wiedmann, die sich in Absprache mit der Mannschaft für die Position anbot. „Es war so ein gegenseitiges Verständnis“, berichtet sie über den Austausch mit Lothar Benz. Der Trainer ist mit der neuen Zuspielerin sehr zufrieden. „Erstaunlich gut“, mache Wiedemann den Job, lobt Benz. Besonders im Block habe die 1,74 Meter große Spielerin ihren Vorgängerinnen einiges voraus. Aber nicht nur das zeichnet sie aus. „Sie hat ein gutes Raumgefühl, spielt die Bälle nicht zu weit“, erklärt Benz.

Trainer Lothar Benz baut auf seine neue Zuspielerin. Foto: Andreas Gorr

Woher dies kommt, ist recht offensichtlich. Als ehemalige Angreiferin wisse Wiedemann, wie eine solche die Bälle bekommen müsse, analysiert der Trainer den Hintergrund für die erfolgreiche Umstellung. Ein weiterer Grund ist sicher, dass Wiedemann in ihrer Jugend beim TSV Münchingen als Zuspielerin ausgebildet wurde.

Trotz Vorerfahrung gab es Herausforderungen

Auf den Positionswechsel freute sie sich sehr, zumal sie als einzige Zuspielerin im Kader gesetzte Stammspielerin ist und zu mehr Spielzeit kommt. Trotz der Vorerfahrung war die Umstellung kein Spaziergang, verrät Ditzingens Spielerin mit der Nummer „2“ auf dem Rücken: „Zu Beginn war es schon herausfordernd, einfach eine große Umstellung, eine viel größere Verantwortung, die damit einhergeht, weil man plötzlich im Mittelpunkt vom Spiel steht und das ganze komplett steuern muss.“

Auch per Bagger kann Wiedemann (li.) ihre Mitspielerinnen wie Nina Gminder (re.) in Szene setzen. Foto: Andreas Gorr/Andreas Gorr

Allerdings hat die Position die Verbindung zwischen Wiedemann und ihren Mitspielerinnen enorm gestärkt, was sie als sehr positiv bewertet. Die Erfahrung aus der Jugend, vor allem das damals erlangte Spielverständnis, half ihr bei der Umstellung, wenngleich die Regionalliga ein höheres Niveau darstellt, auf dem sie zuvor noch nicht zugespielt hatte. Man merke zwar noch, dass sie längere Zeit nicht auf der Position der Zuspielerin agiert hat, mit ihrer bisherigen Entwicklung ist sie jedoch zufrieden. Diese fand ihren bisherigen Saisonhöhepunkt im Duell mit der TSG Reutlingen, Wiedemann wurde zur wertvollsten Spielerin der TSF gekürt. Für Lothar Benz ist die neue Zuspielerin mehr als nur eine Notlösung, wie der Übungsleiter verrät: „Ich denke, das kann etwas dauerhaftes werden. Man merkt, dass sie Spaß hat“.