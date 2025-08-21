Volleyball So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten
Fünf Spielerinnen des Volleyball-Bundesligisten sind in Thailand dabei – und werden bei der Weltmeisterschaft wertvolle Erfahrungen sammeln.
Die Situation kennt jeder Trainer eines ambitionierten Volleyball-Teams: In der Vorbereitung läuft es nie optimal – weil parallel die großen Turniere stattfinden, der Kader deshalb nicht komplett ist. Folglich muss Konstantin Bitter auch in diesem Sommer wieder Kompromisse eingehen. „Natürlich ist es schwierig, ohne vollständiges Team an wichtigen Abläufen zu arbeiten“, sagt der Coach des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, der sich jedoch gleichzeitig darüber freut, dass fünf seiner Spielerinnen bei der WM in Thailand, die an diesem Freitag beginnt, dabei sind: „Das zeigt die Qualität, die wir in unserem Kader haben.“