Volleyball So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten

Volleyball: So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten
1
Jubel im Nationaltrikot: Außenangreiferin Antonia Stautz von Allianz MTV Stuttgart ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen WM-Teams. Foto: Imago/Moritz Müller

Fünf Spielerinnen des Volleyball-Bundesligisten sind in Thailand dabei – und werden bei der Weltmeisterschaft wertvolle Erfahrungen sammeln.

Die Situation kennt jeder Trainer eines ambitionierten Volleyball-Teams: In der Vorbereitung läuft es nie optimal – weil parallel die großen Turniere stattfinden, der Kader deshalb nicht komplett ist. Folglich muss Konstantin Bitter auch in diesem Sommer wieder Kompromisse eingehen. „Natürlich ist es schwierig, ohne vollständiges Team an wichtigen Abläufen zu arbeiten“, sagt der Coach des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, der sich jedoch gleichzeitig darüber freut, dass fünf seiner Spielerinnen bei der WM in Thailand, die an diesem Freitag beginnt, dabei sind: „Das zeigt die Qualität, die wir in unserem Kader haben.“

 

Besonders bemerkenswert ist das Alter von vier Stuttgarter WM-Starterinnen: Lucia Varela Gomez (22), Julia de Paula (20/beide Spanien), Pauline Martin (22) und Anna Koulberg (21/beide Belgien) haben den Sprung zur Weltmeisterschaft schon zu Beginn ihrer Karriere geschafft. „Sie werden sicherlich sehr wertvolle Erfahrungen sammeln“, erklärt Konstantin Bitter, „davon werden wir im Verein profitieren.“ Darauf hofft auch Geschäftsführer Aurel Irion: „Für diese vier Spielerinnen ist die WM ein absoluter Höhepunkt, der sie ganz sicher weiterbringen wird.“

Antonia Stautz überzeugt mit ihrer Angriffseffizienz

Das MTV-Quintett in Thailand komplettiert die erfahrenste Stuttgarterin: Antonia Stautz (31) gehört zwar nicht zur Stamm-Sechs von Bundestrainer Giulio Bregoli, spielt in dessen Taktik aber dennoch eine wichtige Rolle. „Sie hat auch in diesem Sommer ihre Stärken im sportlichen und persönlichen Bereich perfekt eingebracht und zudem – wenn sie eingewechselt wurde – mit einer hohen Angriffseffizienz überzeugt“, sagt Konstantin Bitter, „von daher war immer klar, dass sie auf jeden Fall bei der WM dabei sein wird.“

In Thailand fehlen wird dagegen Pia Kästner. Die Zuspielerin von Allianz MTV Stuttgart musste sich vor sechs Wochen einer weiteren Rückenoperation unterziehen und befindet sich derzeit im Reha-Training. Kurzfristig aus dem deutschen WM-Kader musste die Ex-Stuttgarterin Annie Cesar gestrichen werden. Die Libera und beste Freundin von Pia Kästner zog sich eine Muskelverletzung zu. Zum Team gehören dagegen die drei früheren MTV-Profis Corina Glaab, Marie Schölzel und Monique Strubbe.

Für die deutsche Mannschaft beginnt die WM an diesem Samstag (12 Uhr) mit dem Duell gegen Kenia. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind am Montag (12 Uhr) Thailand und am Mittwoch (15.30 Uhr/alle Spiele werden im ZDF-Livestream übertragen) dann Polen. Die ersten beiden Teams der acht Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

Abschied von Maria Segura Palleres

Dort könnte es theoretisch zu einem Duell zwischen Antonia Stautz und ihren beiden belgischen Kolleginnen aus Stuttgart kommen. Pauline Martin, die im Team von Belgien auf der Diagonalposition gesetzt ist, und Mittelblockerin Anna Koulberg, die in diesem Jahr erstmals bei der Nationalmannschaft dabei ist, treffen in der Vorrunde auf Italien, Kuba und die Slowakei.

Schwierig wird die Aufgabe für die Spanierinnen, bei denen Mittelblockerin Lucia Varela Gomez und Außenangreiferin Julia de Paula trotz der fehlenden Erfahrung auf allerhöchstem Niveau schon jetzt eine tragende Rolle spielen. Der Außenseiter bekommt es in der Gruppenphase mit der Türkei, Kanada und Bulgarien zu tun. Angeführt wird das spanische Team von Kapitänin Maria Segura Palleres (33). Die Außenangreiferin hat im April nach fünf Jahren bei Allianz MTV Stuttgart ihre Vereinskarriere beendet, nun gibt sie bei der WM ihren endgültigen Abschied vom Volleyball, ehe sie in ihre Wahlheimat Stuttgart zurückkehren wird, um dort beruflich neu durchzustarten.

