Volleyball: SV Fellbach Alles eine Frage der mentalen Stärke
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren in der Regionalliga das erste Heimspiel der Saison gegen den FV Tübinger Modell mit 1:3 nach Sätzen.
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren in der Regionalliga das erste Heimspiel der Saison gegen den FV Tübinger Modell mit 1:3 nach Sätzen.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach haben nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage bei der TG Bad Waldsee am vergangen Samstag auch das erste Heimspiel gegen den FV Tübinger Modell verloren. Nach 129 Spielminuten stand es 1:3 aus Sicht der Gastgeberinnen (25:18, 19:25, 18:25, 27:29).