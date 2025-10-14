 
1
Angelika Reichle und der SVF sind an den eigenen Fehlern gescheitert. Foto: Günter Schmid

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren in der Regionalliga das erste Heimspiel der Saison gegen den FV Tübinger Modell mit 1:3 nach Sätzen.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach haben nach der knappen 2:3-Auftaktniederlage bei der TG Bad Waldsee am vergangen Samstag auch das erste Heimspiel gegen den FV Tübinger Modell verloren. Nach 129 Spielminuten stand es 1:3 aus Sicht der Gastgeberinnen (25:18, 19:25, 18:25, 27:29).

 

Allein im zweiten Satz 16 Eigenfehler

Für den Fellbacher Trainer Jonas Hanenberg glich die Partie einem Wechselbad der Gefühle. Nachdem sein Team wie schon in Bad Waldsee stark angefangen und den ersten Durchgang klar mit 25:18 für sich entschieden hatte, ging der zweite Satz ebenso klar an die Gäste, die sich durch geschickte Spielerinnen-Wechsel besser auf das Spiel der Fellbacherinnen eingestellt hatten und hernach auch immer stabiler agierten. Die Gastgeberinnen um die Ex-Tübingerin Angelika Reichle hingegen verloren den Mut und haderten zu sehr mit den eigenen Fehlern, die ihnen schlussendlich auch den Sieg gekostet haben. Allein im zweiten Satz zählte Hanenberg 16 Eigenfehler in Angriff und Aufschlag. Zu viele, um gewinnen zu können. Ähnlich verlief auch der dritte Satz. Erst danach kämpften sich die Fellbacherinnen wieder aus dem kleinen Tief und gestalten den vierten Durchgang auf Augenhöhe mit den Tübingerinnen. Diese hatten schließlich das Quäntchen Glück auf ihrer Seite.

Den Spieltagsdruck auch im Training zu simulieren

„Wir haben in beiden Begegnungen gezeigt, dass wir richtig gut spielen können“, sagt Hanenberg. Was noch fehle, sei die Konstanz in den Leistungen und die mentale Stärke. „Daran müssen wir arbeiten. Wir dürfen nicht mehr so sehr über unsere eigenen Fehler nachdenken“, sagt der Coach, der nun versuchen will, den Spieltagsdruck auch im Training zu simulieren – auch wenn das schwierig wird. Zur wertvollsten Spielerin ist aufseiten der Fellbacherinnen erneut Nadine Rohde gewählt worden, bei den Gästen die Außenangreiferin Marie Koloseus.

Das nächste Spiel bestreiten die Fellbacherinnen am kommenden Samstag (18 Uhr, Rennwiesenhalle) bei der TSG Reutlingen, die bislang ebenfalls ihre beiden Begegnungen verloren hat.

   SV Fellbach: Ahmann, Kraft, Ella Rohde, Schlotfeld, Metzger, Eisele, Kössinger, Bajraktari, Nadine Rothe, Maurer, Günther, Wegenast, Reichle.

Von Susanne Degel
