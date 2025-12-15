Auch wenn sich die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach am Samstagabend dem Tabellenzweiten TV Rottenburg mit 2:3 nach Sätzen geschlagen geben mussten (21:25, 26:24, 18:25, 25:21, 12:15), mischen sie weiterhin fleißig im vorderen Drittel des Klassements mit. Mit 18 Punkten belegt das Team um den Trainer Jonas Hanenberg den vierten Platz, punktgleich mit dem Dritten FV Tübinger Modell sowie mit zwei Punkten Rückstand auf die Rottenburgerinnen. Beide Teams haben aber jeweils ein Spiel mehr bestritten. An der Tabellenspitze steht die VSG Ettlingen/Rüppurr mit 21 Punkten, die wie der SVF erst neun Spiele bestritten hat. „Ich wusste, dass es in der Liga sehr eng zugehen wird. Es ist eine unglaubliche Leistungsdichte. Umso schöner, dass wir dabei sind. Die Konstanz in der Rückrunde wird aber entscheidend sein“, sagt der SVF-Coach.

Ein Spiel auf Augenhöhe trotz vieler Fehlender Die letzte Begegnung im Kalenderjahr war ein Spiel auf Augenhöhe. Dass die Gäste nach 120 Spielminuten nicht als Sieger vom Platz gingen, war vor allem der personellen Situation geschuldet. „Wir sind auf der letzten Rille gefahren, hatten nur auf der Mittelposition eine Wechseloption“, sagt Hanenberg. Nachdem Alicia Eisele, Ella Rohde, Lena Günther, Mirea Ahmann und Elvira Bajraktari schon vor dem Spiel abgesagt hatten, verletzte sich beim Aufwärmen auch noch Lea Holler (ehemals Kössinger).

Anna Metzger ist die wertvollste Spielerin aufseiten des SVF

Dennoch gaben die Fellbacherinnen ihr Bestes und forderten ihre Gegenüber. Weil sie aber auch im Aufschlag nicht ganz so druckvoll agierten wie zuletzt und sich aufgrund der nicht vorhanden Wechselmöglichkeiten im Angriff nicht immer durchsetzen konnten, war das Glück zuletzt aufseiten des TVR – auch dank Kathrin Schöne, die zu dessen wertvollsten Spielerin gewählt wurde. „Sie ist ruhig, routiniert und unglaublich stark in der Annahme und Abwehr. Wenn unser Druck größer wurde, hat sie komplett unaufgeregt weitergespielt“, sagt Hanenberg. Auf SVF-Seite gebührte die Auszeichnung Anna Metzger. Erst auf der Außenannahme eingesetzt, wechselte sie später auf die Diagonalposition „und hat das wirklich richtig gut gemacht“, sagt Hanenberg.

Der erste Gegner im neuen Jahr ist der Tabellenletzte

Weiter geht es für die Fellbacherinnen am 11. Januar, 16 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die TG Bad Waldsee. Fraglich ist aktuell noch, wie oft der SVF-Verbund in der Woche zuvor auch wegen des Dreikönigsfeiertags trainieren kann. Die Gäste sind zwar auf dem letzten Platz, dennoch sehr spiel- und verteidigungsstark. „Das Team fordert seine Kontrahenten durchaus, da wären im Vorfeld eine paar Einheiten schon gut“, sagt Hanenberg, der zufrieden in die kurze Pause geht und hofft, dass er zum Jahresauftakt wieder mehr Spielerinnen zu Verfügung hat.

SV Fellbach: Kraft, Javanshad, Stückelmaier, Schlotfeld, Metzger, Holler, Nadine Rohde, Maurer, Lübke, Wegenast, Reichle.