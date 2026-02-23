Volleyball: SV Fellbach Der Kopf spielt wieder nicht mit
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren bei der DJK Schwäbisch Gmünd mit 2:3 Sätzen.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach haben am Samstag das Spiel beim Tabellensechsten DJK Schwäbisch Gmünd um die Spielertrainerin und Ex-Fellbacherin Carmen Feistritzer verloren. Es war bereits die vierte 2:3-Niederlage nacheinander. Und einmal mehr lag es nicht am eigenen Volleyballspiel, sondern an der mentalen Schwäche insbesondere im fünften Satz. Diesen haben die Fellbacherinnen, die in der Libera Nadine Rohde ihre wertvollste Spielerin hatten, wieder deutlich mit 7:15 Punkten verloren.