Auf dem besten Weg, das Spiel mit 3:1 zu gewinnen

Dabei hatte der Trainer Jonas Hanenberg versucht, mit der Hereinnahme von Pauline Schlotfeldt, die bis dahin gar nicht gespielt hatte, und dem Wechsel von Anna Metzger auf die Diagonalposition, eine neue Situation zu schaffen, die auch den Druck nehmen sollte. „Es hat leider nicht funktioniert“, sagt der Coach. Dabei waren seine Spielerinnen nach verlorenem ersten Satz (18:25) auf dem besten Weg gewesen, die Partie mit 3:1 für sich zu entscheiden. Denn die Durchgänge zwei und drei dominierten sie beim 25:15 und 25:18 klar. „Da hatten wir super Phasen, der Rhythmus hat gestimmt“, sagt Hanenberg, der dann aber mit ansehen musste, wie die Seinen den vierten Satz ebenso deutlich mit 18:25 verloren geben mussten.