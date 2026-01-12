Volleyball: SV Fellbach Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause
Mit einem 3:1-Sieg gegen die TG Bad Waldsee gelingt den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach ein erfolgreicher Start in die zweite Saisonphase.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach sind am vergangenen Sonntag erfolgreich ins neue Kalenderjahr gestartet. Im Heimspiel besiegte das Team das Liga-Schlusslicht TG Bad Waldsee mit 3:1 nach Sätzen (25:14, 15:25, 25:20, 25:22) und machte damit die 2:3-Hinspielniederlage beim Saisonauftakt Anfang Oktober wett. „Das war ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause. Man hat gemerkt, dass die Vorbereitungszeit kurz war und die Eingespieltheit noch gefehlt hat“, sagt der Trainer Jonas Hanenberg. Zwar hatte sich der SVF-Verbund zuvor dreimal zum Training getroffen, zum Auftakt am 5. Januar waren aber gerade einmal sechs Spielerinnen da.