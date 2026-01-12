 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause

Volleyball: SV Fellbach Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause

Volleyball: SV Fellbach: Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause
1
Wertvollste SVF-Spielerin im ersten Spiel des Jahres: Ella Rohde Foto: Günter Schmid

Mit einem 3:1-Sieg gegen die TG Bad Waldsee gelingt den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach ein erfolgreicher Start in die zweite Saisonphase.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach sind am vergangenen Sonntag erfolgreich ins neue Kalenderjahr gestartet. Im Heimspiel besiegte das Team das Liga-Schlusslicht TG Bad Waldsee mit 3:1 nach Sätzen (25:14, 15:25, 25:20, 25:22) und machte damit die 2:3-Hinspielniederlage beim Saisonauftakt Anfang Oktober wett. „Das war ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause. Man hat gemerkt, dass die Vorbereitungszeit kurz war und die Eingespieltheit noch gefehlt hat“, sagt der Trainer Jonas Hanenberg. Zwar hatte sich der SVF-Verbund zuvor dreimal zum Training getroffen, zum Auftakt am 5. Januar waren aber gerade einmal sechs Spielerinnen da.

 

Die Spitzenmannschaften sind eng beieinander

Mit dem Erfolg – und dank der Ergebnisse der Konkurrenz – sind die Fellbacherinnen auf den zweiten Platz geklettert. Allerdings trennen die Teams vom ersten bis zum fünften Rang lediglich vier Punkte. Die VSG Ettlingen/Rüppurr führt die Liga mit 24 Zählern an, danach folgen der SV Fellbach, der TV Rottenburg und der TV Bretten mit jeweils 21 Zählern. Fünfter ist der FV Tübinger Modell mit 20 Punkten. Wobei der Spitzenreiter sowie der SV Fellbach ein Spiel weniger absolviert haben.

Im zweiten Satz machen die Fellbacherinnen zu viele Fehler

Trotz der nicht gerade optimalen Vorbereitung dominierten die Fellbacherinnen am Sonntag zunächst den ersten Satz mit 25:14. „Wir hatten eine gute Struktur und haben saubere Bälle gespielt“, sagt Hanenberg. Davon war dann im zweiten Durchgang nicht mehr viel zu sehen. Trotz drei perfekter Annahmen lagen die Gastgeberinnen mit 0:4 hinten. In der Folge unterliefen ihnen viel zu viele Fehler, sodass der Satz mit 25:15 ähnlich souverän an die Gäste ging, die in Miriam Schäfer ihre wertvollste Spielerin hatten. „Sie hat nach ihrer Einwechslung die Annahme stabilisiert und ein anderes Spiel reingebracht“, begründet Hanenberg seine Wahl.

Am Samstag steht das Spiel beim FV Tübinger Modell an

Im dritten und vierten Satz hat der SVF-Coach dann sein Personal umgestellt und immer wieder Wechsel vorgenommen, die dann auch für neue Impulse gesorgt haben. Auch wenn die Ergebnisse nicht sehr deutlich waren, so hat der SVF die beiden Sätze doch relativ sicher zu Ende gebracht. Zur wertvollsten Spielerin aufseiten des SVF wurde Ella Rohde gewählt, die am Sonntag vor allem die Annahme stabilisiert hat.

Das nächste Spiel bestreiten die Fellbacherinnen am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Uhlandstraße) beim FV Tübinger Modell. Das Hinspiel war am zweiten Spieltag mit 1:3 Sätzen verloren gegangen.

    SV Fellbach: Kraft, Javanshad, Ella Rohde, Schlotfeld, Eisele, Kössinger, Nadine Rohde, Günther, Lübke, Wegenast, Reichle, Ahmann, Stückelmaier

Weitere Themen

Basketball Pro B: SV Fellbach: Eine Blamage und ein Rätsel

Basketball Pro B: SV Fellbach Eine Blamage und ein Rätsel

Die Basketballer des SVF gehen gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen mit 51:88 unter und lassen den Trainer Kristiyan Borisov fassungslos zurück.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen

Die 17-jährige Handballerin vom HC Schmiden/Oeffingen arbeitet nach ihrem Sprunggelenksbruch an ihrem Comeback.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Tobias Unfried bleibt Trainer beim TVOe

Handball: TV Oeffingen Tobias Unfried bleibt Trainer beim TVOe

Außerdem kommt Jonas Frey von den A-Jugendlichen des Bundesligisten FA Göppingen nach Oeffingen.
Von Maximilian Hamm
Gewichtheben: SV Fellbach: Nicklas Katzer ist der Stärkste

Gewichtheben: SV Fellbach Nicklas Katzer ist der Stärkste

Gegen den SV Flözlingen unterliegt der SVF mit 391,8:433,9 Relativpunkten, besiegt den bislang verlustpunktfreien Oberliga-Tabellenführer aber im Stoßen und verliert so nur mit 1:2.
Von Michael Käfer
Handball: Yvan Schneider: Die Gemeinschaft rückt enger zusammen

Handball: Yvan Schneider Die Gemeinschaft rückt enger zusammen

Kooperationen sollen das Yvan-Schneider-Begegnungsturnier, das am Dreikönigstag von den Landesliga-Handballern des TV Stetten gewonnen wurde, weiterhin am Leben halten.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Luka Bozic als bester Torschütze ausgezeichnet

Fußball: SV Fellbach Luka Bozic als bester Torschütze ausgezeichnet

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach belegen bei der 41. Auflage der Sindelfinger-Hallenfußball-Gala den vierten Platz.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Orientierungslos zum Jahresauftakt

Basketball Pro B: SV Fellbach Orientierungslos zum Jahresauftakt

Die Basketballer des SV Fellbach um den Spielmacher Jakob Hanzalek verlieren am Samstag in der dritthöchsten Spielklasse Pro B in Speyer mit 77:84.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: „Brutales Teamgefüge und geile Stimmung“

Fußball: SV Fellbach „Brutales Teamgefüge und geile Stimmung“

Der Verbandsligist SVF überwintert auf Platz neun. Wie ihr bisheriges Saisonfazit ausfällt und was 2026 besser werden muss, verraten die Trainer im Gespräch.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: „Mit viel Arbeit und mit viel Willen“

Basketball Pro B: SV Fellbach „Mit viel Arbeit und mit viel Willen“

Der Trainer Kristiyan Borisov, 37, spricht über die schwierige, aber doch erfolgreiche Hinrunde in der dritthöchsten Spielklasse Pro B und seine Ziele bis zum Saisonende.
Von Maximilian Hamm
RSG: TSV Schmiden: Rückschau auf ein erfolgreiches Gymnastikjahr 2025

RSG: TSV Schmiden Rückschau auf ein erfolgreiches Gymnastikjahr 2025

Die Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt in Schmiden haben in den vergangenen zwölf Monaten nahtlos an die Vorjahreserfolge angeknüpft.
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu Volleyball SV Fellbach
 
 