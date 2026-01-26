Volleyball: SV Fellbach Gut erholt nach der Niederlage im Pokal
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach gewinnen in der Regionalliga gegen die TSG Reutlingen mit 3:1 Sätzen.
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach gewinnen in der Regionalliga gegen die TSG Reutlingen mit 3:1 Sätzen.
Selten dürfte es in der Volleyball-Regionalliga der Frauen so spannend im Kampf um die vorderen Plätze zugegangen sein, wie dies in der aktuellen Saison der Fall ist. Zwei Punkte liegen aktuell zwischen den beiden punktgleich führenden Teams FV Tübinger Modell und TV Bretten und dem viertplatzierten SV Fellbach. Wobei letztgenannter Verbund ebenso wie die drittplatzierte VSG Ettlingen/Rüppurr ein Spiel weniger absolviert hat. „Es bleibt weiterhin spannend“, sagt der SVF-Trainer Jonas Hanenberg.