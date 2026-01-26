 
Volleyball: SV Fellbach Gut erholt nach der Niederlage im Pokal

1
Fellbachs Chefcoach Jonas Hanenberg Foto: Privat

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach gewinnen in der Regionalliga gegen die TSG Reutlingen mit 3:1 Sätzen.

Selten dürfte es in der Volleyball-Regionalliga der Frauen so spannend im Kampf um die vorderen Plätze zugegangen sein, wie dies in der aktuellen Saison der Fall ist. Zwei Punkte liegen aktuell zwischen den beiden punktgleich führenden Teams FV Tübinger Modell und TV Bretten und dem viertplatzierten SV Fellbach. Wobei letztgenannter Verbund ebenso wie die drittplatzierte VSG Ettlingen/Rüppurr ein Spiel weniger absolviert hat. „Es bleibt weiterhin spannend“, sagt der SVF-Trainer Jonas Hanenberg.

 

Phasen mit vielen Break-Punkten ausschlaggebend für Satzerfolge

Nach der unter der Woche erlittenen Pokalniederlage beim Oberligisten TG Biberach, hat sich sein Team am Sonntag gut erholt gezeigt und die Heimpartie gegen die TSG Reutlingen mit 3:1 Sätzen (28:30, 25:20, 25:22 25:22) gewonnen.

Dass die Aufgabe gegen die abstiegsbedrohten Gäste schwieriger war als vermutet, lag vor allem daran, dass diese überraschend locker aufgespielt haben, mit ordentlichem Aufschlagspiel überzeugten und auch gut über die Mitte gespielt haben. Die Fellbacherinnen hingegen hätten durchaus selbstbewusster und mutiger agieren dürfen, waren oft etwas zurückhaltend in ihren Aktionen. „Zum Glück hatten wir immer wieder Phasen, in denen uns viele Break-Punkte gelangen. Und die waren letztlich ausschlaggebend für die Satzgewinne“, sagt Hanenberg.

Am kommenden Wochenende ist der SVF zweimal gefordert

Zur wertvollsten Spielerin aufseiten des SVF wurde die Diagonalangreiferin Ella Rohde gewählt. Überdies gab es drei weitere Spielerinnen, die sich eine sehr gute Note verdient haben: Die Zuspielerin Mirea Ahmann, die aufgrund der Erkrankung von Paloma Kraft ins kalte Wasser geschmissen wurde, aber sehr gut mit Ella Rhode harmonierte. Außerdem Lena Lübke, die nach dem ersten Satz für Lena Günther aufs Spielfeld gekommen war, sowie Libera Nadine Rohde, die viel Verantwortung übernommen hat.

Am kommenden Wochenende sind die Fellbacherinnen gleich zweimal gefordert. Am Samstag (15 Uhr) steht das Heimspiel gegen das Stützpunktteam/BSP Stuttgart II an, tags darauf, am Sonntag,14 Uhr, muss der SVF zum Spitzenspiel nach Bretten. SV Fellbach: Ahmann, Ella Rohde, Schlotfeldt, Metzger, Eisele, Nadine Rohde, Günther, Lübke, Wegenast, Reichle, Javanshad, Kössinger.

