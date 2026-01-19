Volleyball: SV Fellbach In fast allen Elementen einen Ticken schlechter
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren mit 0:3 Sätzen beim FV Tübinger Modell. Am Mittwoch folgt das Pokalspiel in Biberach.
Es kommt selten vor, dass Jonas Hanenberg den Sieg des Gegners neidlos anerkennt. Am Samstag allerdings kam der Trainer der Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach nicht umhin, genau dies zu tun. Denn bei der 0:3-Niederlage (15:25, 21:25, 18:25) seines Teams beim FV Tübinger Modell sei der Kontrahent in fast allen Elementen einen Ticken besser gewesen. Und ihre Stärken haben die Tübingerinnen bis zum Ende auch konsequent durchgezogen.