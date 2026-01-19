 
Volleyball: SV Fellbach: In fast allen Elementen einen Ticken schlechter
1
Die Volleyballerinnen des SVF können in Tübingen ihr Leistungsniveau nicht abrufen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren mit 0:3 Sätzen beim FV Tübinger Modell. Am Mittwoch folgt das Pokalspiel in Biberach.

Es kommt selten vor, dass Jonas Hanenberg den Sieg des Gegners neidlos anerkennt. Am Samstag allerdings kam der Trainer der Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach nicht umhin, genau dies zu tun. Denn bei der 0:3-Niederlage (15:25, 21:25, 18:25) seines Teams beim FV Tübinger Modell sei der Kontrahent in fast allen Elementen einen Ticken besser gewesen. Und ihre Stärken haben die Tübingerinnen bis zum Ende auch konsequent durchgezogen.

 

Taktische Variante helfen nicht, das Spiel zu drehen

Zwar hat Hanenberg viele Wechsel vorgenommen und auch taktisch variiert, dem Spiel konnte er damit aber keine Wende geben. Die Seinen verbuchten immer nur wenige Punkte, ehe sich die Gegnerinnen auf die neue Situation eingestellt hatten und selbst wieder am Drücker waren. „Es war einfach nicht mehr drin“, sagte der SVF-Coach, auch wenn es durchaus Momente auf Augenhöhe gegeben hatte.

Das Saisonziel lautet: besser sein als in der vergangenen Runde

Wegen der Niederlage macht sich Hanenberg aber nicht verrückt. In der Tabelle ist der FV Tübinger Modell zwar nun am SVF vorbeigezogen und belegt mit 23 Punkten den zweiten Platz. Die Fellbacherinnen sind mit 21 Zählern und einem Spiel weniger aber weiterhin in Lauerstellung. Überdies, sagt Hanenberg, lautete das eigentliche Saisonziel einmal mehr, besser als in der vergangenen Spielzeit abschließen. Und davon ist das SVF-Team bei acht ausstehenden Begegnungen nur noch vier Punkte entfernt.

Im Pokalspiel übernimmt der Co-Trainer das Kommando

Bevor es nun am kommenden Sonntag (16 Uhr, Gäuäckerhalle I) mit dem Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte TSG Reutlingen im Liga-Spielbetrieb weitergeht, wartet bereits am Mittwoch die nächste sportliche Herausforderung. Im Viertelfinale des Verbandspokals sind die Fellbacherinnen bei der TG Biberach gefordert (20 Uhr, Wilhelm-Leger-Halle), die in der Oberliga den zweiten Platz belegt und dabei punktgleich mit dem Spitzenreiter SSV Ulm ist. „Das wird nicht einfach werden“, sagt Hanenberg, der beruflich verhindert ist und deshalb von seinem Co-Trainer Peter Koch vertreten wird. Außer dem Coach fehlen auch noch Lena Günther, die in Tübingen zur wertvollsten Spielerin aufseiten der Gäste gewählt wurde, sowie Angelika Reichle und Milena Maurer. Im Erfolgsfall würden die Fellbacherinnen im Halbfinale die Barock Volleys MTV Stuttgart aus der dritten Liga empfangen.

   SV Fellbach: Kraft, Javanshad, Ella Rohde, Schlotfeldt, Metzger, Eisele, Kössinger, Nadine Rohde, Günther, Lübke, Wegenast, Reichle, Ahmann, Stückelmaier.

Weitere Themen

Basketball Pro B: SV Fellbach: Dem schlechtesten folgt das beste Spiel

Basketball Pro B: SV Fellbach Dem schlechtesten folgt das beste Spiel

Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich nach der bitteren 51:88-Heimniederlage zuletzt gut erholt und gewinnen am Sonntag bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 88:66.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Zwei Welten prallen aufeinander

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Zwei Welten prallen aufeinander

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das erste Spiel im neuen Jahr gegen das völlig überforderte Liga-Schlusslicht TSV Rintheim mit 44:23 (19:12).
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden II, TVOe II: Mit dem Sieg gegen den Nachbarn die Tabellenspitze erklommen

Handball: TSV Schmiden II, TVOe II Mit dem Sieg gegen den Nachbarn die Tabellenspitze erklommen

Die Handballer des TSV Schmiden II gewinnen das Stadtderby gegen den TV Oeffingen II in der Bezirksoberliga verdient mit 33:26 (17:14).
Von Susanne Degel
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Ein Sieg im ersten Spiel 2026 ist Pflicht

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Ein Sieg im ersten Spiel 2026 ist Pflicht

Die HC-Handballerinnen empfangen am Samstag, 20 Uhr, in Schmiden den Regionalliga-Letzten TSV Rintheim, den sie im Hinspiel deutlich besiegt haben.
Von Susanne Degel
Handball: Europameisterschaft: Bockstark, aber wohl nicht stark genug

Handball: Europameisterschaft Bockstark, aber wohl nicht stark genug

An diesem Donnerstag beginnt die 17. Handball-EM der Männer in Skandinavien. Wir haben Trainer aus Fellbach und Kernen gefragt, wer für sie der große Titel-Favorit ist.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause

Volleyball: SV Fellbach Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause

Mit einem 3:1-Sieg gegen die TG Bad Waldsee gelingt den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach ein erfolgreicher Start in die zweite Saisonphase.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Eine Blamage und ein Rätsel

Basketball Pro B: SV Fellbach Eine Blamage und ein Rätsel

Die Basketballer des SVF gehen gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen mit 51:88 unter und lassen den Trainer Kristiyan Borisov fassungslos zurück.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen

Die 17-jährige Handballerin vom HC Schmiden/Oeffingen arbeitet nach ihrem Sprunggelenksbruch an ihrem Comeback.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Tobias Unfried bleibt Trainer beim TVOe

Handball: TV Oeffingen Tobias Unfried bleibt Trainer beim TVOe

Außerdem kommt Jonas Frey von den A-Jugendlichen des Bundesligisten FA Göppingen nach Oeffingen.
Von Maximilian Hamm
Gewichtheben: SV Fellbach: Nicklas Katzer ist der Stärkste

Gewichtheben: SV Fellbach Nicklas Katzer ist der Stärkste

Gegen den SV Flözlingen unterliegt der SVF mit 391,8:433,9 Relativpunkten, besiegt den bislang verlustpunktfreien Oberliga-Tabellenführer aber im Stoßen und verliert so nur mit 1:2.
Von Michael Käfer
Weitere Artikel zu SV Fellbach Volleyball
 
 