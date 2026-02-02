 
Volleyball: SV Fellbach Leistungen stimmen, Ergebnisse nicht

1
Anna Metzger ist wertvollste Spielerin Foto: Günter Schmid

Die Volleyballerinnen des SVF verlieren in der Regionalliga gleich zweimal – 2:3 gegen das Team der Volleyball Akademie und auch gegen den TV Bretten.

Es war ein intensives Wochenende für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach. Denn für das Team um den Trainer Jonas Hanenberg standen gleich zwei Begegnungen im Terminkalender – die indes beide mit einer knappen Niederlage endeten. Nach dem 2:3 (24:26, 21:25, 25:16, 25:15, 7:15) am Samstag daheim gegen das Team der Volleyball Akademie Stuttgart folgte tags darauf erneut ein 2:3 (25:18, 25:21, 21:25, 16:25, 13:15) beim TV Bretten. In der Tabelle belegt der Fellbacher Verbund bei noch fünf ausstehenden Begegnungen den dritten Platz mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter FV Tübinger Modell. Das große Saisonziel haben die Spielerinnen allerdings erreicht. „Wir wollten einen Punkt besser sein als in der vergangenen Spielzeit, und das haben wir schon geschafft“, sagt Hanenberg. Nichtsdestotrotz hätte er die beiden jüngsten Begegnungen freilich gern gewonnen. Doch am Ende haben jeweils nur Nuancen das Pendel in die falsche Richtung ausschlagen lassen.

 

Das Wunder tritt nicht ein

Gegen das Stützpunktteam um die alle überragende Diagonalangreiferin Emily Hachenberg waren die Fellbacherinnen am Samstag zunächst gut gestartet, verloren den ersten Satz aber unglücklich und mussten sich auch im zweiten Durchgang geschlagen geben. Nach einigen personellen Umstellungen glichen sie zum 2:2 aus, ehe sie dann im entscheidenden fünften Durchgang dem Gegner beim 7:15 den Sieg überlassen mussten. „Wir sind mit 0:8 Punkten gestartet. Da braucht es schon ein Wunder, um das Spiel noch einmal umzubiegen“, sagt Hanenberg.

Im entscheidenden Satz bis zum 13:13 auf Augenhöhe

Im Spitzenspiel beim TV Bretten, aktuell Tabellenzweiter, hat das SVF-Team in den ersten beiden Sätzen dann die taktischen Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt und dem Kontrahenten damit den Zahn gezogen. „Das haben die Spielerinnen wirklich super gemacht“, sagt der SVF-Coach. Dass es nicht zu einem 3:0-Erfolg gereicht hat, lag daran, dass den Gastgeberinnen im dritten Durchgang eine starke Aufschlagserie gelang, die den Satz zu ihren Gunsten kippen ließ. Nachdem auch der vierte Satz an den TV Bretten gegangen war, begegneten sich beide Teams im entscheidenden fünften Satz auf Augenhöhe. Bis zum 13:13. Danach hatten die Gastgeberinnen das Glück auf ihrer Seite. „Die Ergebnisse tun natürlich weh, aber unsere Leistung hat in beiden Spielen gestimmt“, sagt Hanenberg, der im ersten Spiel Anna Metzger und im zweiten Spiel Ella Rhode zur Wahl der wertvollsten Spielerin aufseiten des SVF gratulieren durfte.

Am kommenden Samstag (20 Uhr, Gäuäckerhalle I) empfangen die Fellbacherinnen die siebtplatzierten TSF Ditzingen.

    SV Fellbach (beide Spiele): Ahmann, Kraft, Javanshad, Ella Rhode, Schlotfeldt, Metzger, Eisele, Kössinger, Nadine Rohde, Maurer, Günther, Lübke, Wegenast, Reichle.

