Volleyball: SV Fellbach Mit neuer Größe und Sprungkraft zum Erfolg
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach starten am Samstag mit der Auswärtspartie bei der TG Bad Waldsee in die neue Saison in der Regionalliga.
Als Jonas Hanenberg mit den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach Mitte Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/2026 gestartet ist, war der Trainer zunächst positiv angetan. Denn nach rund zweineinhalbmonatiger Pause nach dem letzten Spiel der vergangenen Saison sei das Fitnesslevel überraschend gut gewesen. Vor der ersten Begegnung am kommenden Samstag (19 Uhr, Sporthalle Eugen-Bolz-Schule) bei der TSG Bad Waldsee dürfte es sogar noch ein bisschen besser geworden sein. Denn in der Vorbereitung haben alle Spielerinnen des 17-köpfigen Kaders gut mitgezogen. Zudem sind alle Protagonistinnen von größeren Verletzungen verschont geblieben.