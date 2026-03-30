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Volleyball: SV Fellbach Nur in der Hinrunde konstant überzeugend

Volleyball: SV Fellbach: Nur in der Hinrunde konstant überzeugend
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Ella Rohde (rotes Trikot) zieht es für mindestens ein Jahr aus Studiengründen ins Ausland. Foto: Günter Schmid

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach gewinnen zum Abschluss 3:2 und beenden die Regionalliga-Saison auf Platz vier.

Die Volleyballerinnen des SV Fellbach haben zum Abschluss der Runde noch einmal gewonnen – 3:2 (25:9, 20:25, 14:25, 25:15, 15:11) gegen den TV Rottenburg – und damit die Saison in der Regionalliga Süd mit 30 Punkten auf dem vierten Platz beendet. Meister und Aufsteiger in die dritte Liga Süd ist der TV Bretten (42 Zähler. In die Oberliga absteigen müssen derweil die TG Bad Waldsee (16 Punkte) und die TSG Reutlingen (15 Punkte).

 

Ella Rohde verlässt den SVF

Am Sonntag zeigten die Fellbacherinnen vor allem im ersten Satz, was in ihnen steckt. „Wir sind unfassbar stark ins Spiel gekommen, haben super aufgeschlagen und unglaublich druckvoll und konsequent gespielt“, sagt der Trainer Jonas Hanenberg, der nach dem Spiel ebenso verabschiedet wurde wie sein Co-Trainer Peter Koch (beide pausieren) und Ella Rohde (Studium im Ausland). Im zweiten Durchgang war es dann ein Spiel auf Augenhöhe, an dessen Ende die Fellbacherinnen aber ein paar Fehler zu viel machten und die Gäste zum 1:1 ausgleichen konnten. Im dritten Satz fiel der SVF dann wieder in alte Muster zurück, überdies hatten die Rottenburgerinnen, die zunächst ihre zweite Reihe auf dem Feld hatten, gut gewechselt, sodass dieser Satz deutlich mit 14:25 verloren ging. Die SVF-Equipe fing sich dann aber wieder – die eingewechselte Pauline Schlotfeldt brachte gute Impulse –, holte den vierten Satz deutlich mit 25:15 und gewann schließlich seit langem auch mal wieder einen Match-Tiebreak.

Zur wertvollsten Spielerin wurde Außenannahmespielerin Anna Metzger gewählt, wobei auch die Libera Nadine Rohde und Milena Maurer mit starkem Spiel überzeugten.

Das Saisonziel schon früh erreicht

Insgesamt blickt Hanenberg mit gemischten Gefühlen auf die Saison zurück. Das anvisierte Ziel, nämlich mehr Punkte zu sammeln als in der vergangenen Spielzeit (25), wurde nach starker Hinrunde schon zu Beginn der Rückrunde erreicht. Mit letztgenannter war Hanenberg indes nicht zufrieden. „In der Hinrunde haben wir gezeigt, was möglich ist, in der Rückrunde konnte wir das nur noch in einzelnen Sätzen abrufen. Letztlich hat uns die Konstanz gefehlt.“

Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden

Wer in der kommenden Saison für die Geschicke der SVF-Volleyballerinnen verantwortlich zeichnen wird, steht noch nicht fest. Noch sind die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Mario Maser auf der Suche.

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