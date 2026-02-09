Volleyball: SV Fellbach Plötzlich gegen eine Gummiwand gespielt
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren am Samstag das Heimspiel in der Regionalliga gegen die TSF Ditzingen knapp mit 2:3 nach Sätzen.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach haben am vergangenen Samstag ihre dritte 2:3-Niederlage nacheinander verbucht. Diesmal hatten die Spielerinnen um den Trainer Jonas Hanenberg gegen das Team der TSF Ditzingen in der heimischen Gäuäckerhalle 1 das Nachsehen – 18:25, 25:10, 25:20, 20:25, 8:15 lauteten die Satzergebnisse. „Wir haben nicht verloren, weil wir technisch oder taktisch schlechter waren, sondern weil wir einmal mehr im entscheidenden fünften Satz mental nicht stark genug waren“, sagte der Fellbacher Trainer. In der Tabelle belegen die Fellbacherinnen den vierten Platz – punktgleich mit der drittplatzierten VSG Ettlingen/Rüppurr, die allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Neuer Spitzenreiter ist der TV Bretten, der sich im Spitzenspiel beim SV Tübinger Modell mit 3:1 durchgesetzt hat.